台南三井Outlet今開幕 民眾多用替代道路

台南三井outlet今日正式開幕。（記者洪瑞琴攝）

2022/02/25 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南三井Outlet今日開幕，交通大作戰，預期至二二八連假期間，將引爆旅遊人潮車潮，民眾多使用替代道路或搭乘大眾運輸工具，二二八當天欲搭承高鐵北返的民眾，記得提早出門，或可改搭台鐵沙崙線，減少被堵塞在台八十六線上而影響行程。

交通局指出，大台南智慧交通中心從十六日至廿三日全程監控三井Outlet試營運期間周邊道路交通狀況，發現外圍主要道路台八十六主線、中正南路順暢，主要離場幹道高鐵大道、歸仁八路車流順暢，但是歸仁大道、歸仁七路、高發一路、歸仁十三路等路段受排隊進場車輛影響，極易在二二八連假期間更加壅塞。

依試營運期間全程監控交通發現，多數民眾在台八十六線下大潭交流道後，就左轉在歸仁八路，但其實再往下一個路口左轉高鐵大道反而沒有車輛，能更快速抵達，是一條便捷的替代道路。

交通局表示，試營運首週末周邊公車運量較前一週成長約二成，台鐵沙崙線旅客運量增加八十五％，顯示有許多民眾選擇搭乘台鐵，下站步行五分鐘就可到商場。另台南三井另外二處特約停車場一千三百多格在試營運期間很少使用，已要求三井增加導引牌面指引車流移動。

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