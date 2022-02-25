「生生用平板」 數位學習推動辦公室成立

台南市數位學習推動辦公室成立，市長黃偉哲（後排中）表示，希望繼「班班有冷氣」之後，再推動「生生用平板」。（記者劉婉君攝）

2022/02/25 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕數位科技時代，教育局昨天率先全國成立「數位學習推動辦公室」，將投入數位學習內容的開發、平板教學輔導、相關教育數據分析等，市長黃偉哲表示，希望繼「班班有冷氣」之後，再推動「生生用平板」、「班班有網路」，拉近城鄉的數位學習落差，使孩子的學習大幅躍升。

黃偉哲︰拉近城鄉數位學習落差

數位學習推動辦公室結合專家學者、教育局、校長及教師代表組成推動委員，並召集具有資訊、數位規劃專長、數位學習經驗的老師組成台南數位學習團隊，昨天由黃偉哲與教育部資訊及科技教育司司長郭伯臣、教育局長鄭新輝等人啟動，希望成為全國的數位學習示範城市，也是第一個達到「生生用平板」目標的城市。

使用平板輔助 國英數提升20％

郭伯臣表示，根據教育部科技輔助自主學習計畫，全國三四一○班、七萬六千位參與的國小學生中，使用平板等載具輔助學習之後，縣市學力檢測國英數三科成績普遍提升二十％以上，台南市的表現更是超越全國平均，顯示推動的成效。有家長擔心學生使用平板後易沉迷網路，平台也會有載具管理系統，避免學生3C成癮。

教學區無線網路覆蓋率百分之百

黃偉哲表示，台南市過去是全台首學，但是礙於南北落差、整體資源的落差，在沒有使用平板輔助學習之前，有許多學習績效都低於全國平均，在使用平板之後，則高於全國平均，期待數位學習辦公室成立之後，可以拉近城鄉差距，縮小數位落差，讓孩子的學習更精進。

南市在硬體建設方面，已於去年完成各校前瞻智慧學習教室的建置，全市國小三年級至國中二年級，每間教室均裝設七十五吋觸控式螢幕，教學區無線網路覆蓋率百分之百，鄭新輝表示，接續推動的「生生用平板、數位學習精進方案」，將讓平板電腦的運用成為學生學習利器，朝「生生有數位學伴」、「班班有數位教師」、「人人有數位學習社群」等三大目標努力。

教育局表示，南市共有一六○間偏鄉國中小，偏鄉學校數量為全國第二高，教育部將專案補助約三萬二千台平板電腦，除了偏鄉學校每名學生一台平板之外，其餘學校將以「六班共用一班平板量」的方式使用。

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