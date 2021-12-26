耶誕演唱會 歌手嗨唱回報歌迷

耶誕演唱會由「五堅情」成員與民眾互動合影。（記者洪瑞琴攝）

2021/12/26 05:30

韓男神車銀優特錄影片溫柔問候 甜到歌迷心坎裡

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南「巨星耶誕演唱會」，昨晚在永華市政中心西側廣場開唱，熱情歌迷不畏低溫湧入會場，市長黃偉哲帶來被譽為「臉蛋天才」的韓國偶像車銀優特錄影片，引發歌迷驚喜尖叫聲。

捐發票做公益 跨年演唱會複製

黃偉哲表示，很開心耶誕節能跟這麼多人相聚共度，市府與創世基金會合作發起捐發票做公益慈善活動，讓演唱會也能獻出愛心，下一場卅一日跨年演唱會，盼望更多人呼朋引伴共同響應。

昨晚驚喜彩蛋，由黃偉哲串場引言，播放韓團男神車銀優向台南市問好的專屬影片。車銀優前年曾於耶誕演唱會受邀來台南演出，今年因疫情影響無法來台，但他溫柔問候，「甜」到所有歌迷心坎裡。

黃偉哲也向歌迷們說，若有適當機會，將會再度邀請韓國或其他國際明星來台南演出。

昨晚耶誕演唱會由五堅情的成員賴晏駒、黃偉晉、邱鋒澤、陳零九輪番上陣，除了個人獨唱，也有四人合體表演，並和幸運觀眾一起玩遊戲。

鼓鼓呂思緯則帶來代表作「為愛而愛」、新歌「簽收我的心」，融化台下歌迷的心。

金曲天后徐佳瑩則演唱「雛形」、「真的傻」、「現在不跳舞要幹嘛」、「失落沙洲」等歌曲，動人嗓音讓台下觀眾如癡如醉，壓軸表演的頑童MJ116不愧嘻哈天團稱號，強大的氣場和音樂帶動現場氣氛到最高點。

十二月卅一日壓軸的「好YOUNG」跨年演唱會，也在永華西側廣場，演出卡司有林宥嘉、炎亞綸、周興哲、高爾宣、婁峻碩、艾怡良、閻奕格、李友廷、?te壞特、Karencici、許含光、大支、文慧如、B.T.O.D。

昨晚在永華市政中心西側廣場的耶誕演唱會熱烈盛況。（台南市府提供）

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