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    《就職三週年》防疫、經濟有成 黃偉哲秀成績

    適逢黃偉哲（前排中）就職滿三週年，昨除頒獎表揚防疫人員外，他也期許市府團隊未來能夠做得更好，讓市民朋友過得更好。（記者萬于甄攝）

    適逢黃偉哲（前排中）就職滿三週年，昨除頒獎表揚防疫人員外，他也期許市府團隊未來能夠做得更好，讓市民朋友過得更好。（記者萬于甄攝）

    2021/12/26 05:30

    表揚千位防疫有功人員 指三年來台南增加907件投資案 金額逾1.35兆

    〔記者萬于甄／永康報導〕市長黃偉哲昨天就職滿三週年，在市圖新總館舉辦的「三年有成、防疫第一」感恩表揚活動中，除表揚防疫有功人員，也向市民報告三年施政成果，提出市政願景，他說，一路走來感謝市府團隊的努力，及市民的支持，未來期許市府團隊能夠做得更好，讓市民朋友過得更好。

    台南市府連辦四場「三年有成、防疫第一」表揚活動，表揚一千位防疫有功人員，既是感恩，每場也說明當地的建設成績單，昨是最後一場，適逢黃偉哲上任滿三週年，他先感謝防疫人員與市民這一年來的辛苦，讓台南交出漂亮的防疫成績單，更細數三年來的各項施政成果。

    增三萬就業機會 規劃2800戶社宅

    黃偉哲表示，這三年來台南共增加九○七件投資案，包含台積電、聯電、ASML、GARMIN等國際科技大廠紛紛選擇台南設廠，總投資額超過一．三五兆，不僅創造一八一八億產值，更帶來三萬零四百八十個就業機會。

    減少9000千頃淹水面積 減債186億

    他說，在社會住宅的部份，台南共規劃兩千八百戶社會住宅，今年陸續簽約及興建中，在發展經濟與帶來就業機會的同時，更要照顧市民的居住需求；另外，市府在有限的資源下，三年來積極努力整治水利，淹水面積已從九千多公頃降低至一百多公頃，解決民眾淹水的惡夢。

    黃偉哲強調，施政首要目標為打造優質宜居的環境，市府這三年來也已經減債一百八十六億元，而各項施政成果有賴市民的支持，未來期許市府團隊做得更好，讓市民朋友能夠過得更好，讓台南成為一個安居樂業、健康有發展的城市。

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