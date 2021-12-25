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    首頁　>　臺南市

    永康再生水廠 明年3月起供水

    2021/12/25 05:30

    可日供8000噸 支援南科用水

    〔記者楊金城／新營報導〕南科產業用水需求受外界矚目，台南市水利局新建永康、仁德及安平共三座再生水廠支援南科供水，永康再生水廠將在明年三月起日供八○○○噸再生水，安平再生水廠預計明年十月起日供一萬噸再生水，仁德再生水廠力拚明年上半年發包工程。

    安平廠明年10月起供水 仁德廠拚明年上半年發包

    南科在二○二四年的用水需求，每日約需卅二點五萬噸水，供水計畫除了來自自來水公司給水場和擴建中的曾文淨水場、廠商節水外，再生水的供水填補了用水的缺口。

    市府水利局局長韓榮華昨天說，再生水是利用水資源回收中心的回收水再淨化處理，水質可以比自來水好，用於南科廠商產業製程沒問題，三座再生水廠完全供水後，每日可穩定供應六點三萬噸再生水，此外台積電另新建日供二萬噸的再生水廠。

    斥資廿六億的永康再生水廠建廠最快，設計日洪一點五五萬噸，廠區和埋管完成，明年三月起先日供八○○○噸再生水。

    斥資卅七點五億新建的安平再生水廠，建廠和埋設水管到南科持續施工，設計出水日供三點七五萬噸，將在明年十月先日供一萬噸。

    在仁德水資源回收中心的第三座再生水廠將以七點四億元新建，設計日供一萬噸水，工程力拚明年上半年發包，預計二○二三年先日供六○○○噸再生水。

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