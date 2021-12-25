日台共榮聯盟 127友台首長加入

台南市長黃偉哲（左）與加賀市市長宮元陸的合影。（資料照，市府提供）

2021/12/25 05:30

台南友誼市石川縣加賀市發起 市長宮元陸擔任會長 黃偉哲感謝情義相挺

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市的日本友誼市石川縣加賀市市長宮元陸與其他友台地方首長發起「日台共榮首長聯盟」，加入聯盟的都是日本現任地方首長高達一二七人。市長黃偉哲昨表示，日本地方首長的熱烈響應，顯示出日本挺台已成普遍共識，感謝他們對台灣的情義相挺。

市府說，宮元陸廿三日在東京舉行「日台共榮首長聯盟」成立大會，並擔任首任會長，他在會中強調，日本與台灣的關係非常特別，可說是「命運共同體」，他更引用日本前首相安倍晉三所說：「台灣有事就是日本有事」，認為多虧有台灣，日本才能獲得保護，因此地方應該合力，促使日本中央政府動起來。

「日台共榮首長聯盟」成員中，包括長崎縣平戶市長黑田成彥、沖繩縣石垣市長中山義隆、埼玉縣本庄市長吉田信解等人。

黃偉哲說，台灣與日本、台南與日本關係向來密切，官方跟民間交流頻繁。

黃偉哲表示，三一一東日本大地震時台灣大力捐款賑災，日本六度捐贈疫苗給台灣，互助建立深厚情誼，而且台南持續跟日本友誼市與各友台城市交流合作，也結出美好的共榮果實。

黃偉哲說，友誼市加賀市長不畏中國壓力，登高一呼，號召許多日本地方首長合力挺台，其心意令人感動，將會力邀宮元陸與各友台首長，在疫情後再訪台南，讓台南當面致謝。

加賀市與台南市是在二○一四年締盟，去年十月加賀市也曾主辦「第六屆日台交流高峰會」，城市情誼深厚。

日本友台地方首長發起「日台共榮首長聯盟」的日本媒體報導內容。（南市府提供，擷自「日本產經新聞」官網）

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