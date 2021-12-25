資安智慧科技研發大樓 蔡英文主持啟用

科技部資安暨智慧科技研發大樓昨聯合啟用。（資料照，記者萬于甄攝）

2021/12/25 05:30

強調世界都在看台灣如何發展資安與智慧科技 台灣未來將成為科技島

〔記者萬于甄／歸仁報導〕科技部在歸仁沙崙智慧綠能科學城新建資安暨智慧科技研發大樓，昨天由總統蔡英文主持啟用典禮，她表示，世界都在看台灣如何發展資安與智慧科技，台灣未來將成為科技島，世界會更依賴台灣，這也是資安暨智慧科技大樓啟用的契機。

坐落歸仁沙崙智慧綠能科學城

「資安．智慧．大南方」資安暨智慧科技研發大樓聯合啟用典禮，包括市長黃偉哲、科技部長吳政忠等人一起見證，典禮由布袋戲開場，演繹資安防護策略與計畫，讓生硬的資安科技議題也能以活潑方式呈現。

提供安全供給是大樓啟用契機

蔡英文說，執政團隊在時間的壓力下彷彿急行軍，因全球競爭環境壓力一天比一天大，但台灣也因此獲得機遇，現在世界都在看台灣，看台灣的民主與科技如何發展，在全球供應鏈之下如何提供高科技、高品質的安全供給，因此，台灣不能停下腳步，必須快速前進。

她強調，沙崙科學城與資安暨智慧科技研發大樓是帶動南台灣發展的重鎮，如同南部研發的大腦，沙崙已形塑資安暨智慧產業聚落，而高雄橋頭也正快速轉型為高科技生產基地，可見台灣帶狀科技聚落已形成，台灣未來將成為重要的科技島，相信會讓世界更依賴台灣。

一條龍的新創研發與驗證服務

吳政忠指出，資安暨智慧科技研發大樓設立資安跨業共創場域、網路數據分析實驗室、資安人培學院、工控攻防基地、智慧運輸模擬平台、台灣科技新創基地南部據點等，其他空間則已招攬十四間資安暨智慧科技新創公司，相信可提供進駐廠商一條龍的新創研發與商品驗證服務。

總統蔡英文（右二）、市長黃偉哲（右一）及科技部長吳政忠（右三）等人，昨出席科技部資安暨智慧科技研發大樓聯合啟用典禮。（記者萬于甄攝）

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