台南公投計票修正 不同意票略增仍居全國第一

2021/12/24 05:30

〔記者洪瑞琴、萬于甄／台南報導〕台南市公投計開票，因有投開票所計票疏失，經南市選委會通報，中央選委會昨日公告已修正資料，四項公投案的不同意得票率由原六十三．一八％提高為六十三．一九％，重新計票又再「輾壓」同意票數一次，仍高居全國第一。

南市公投投票修正部份，第十七案「重啟核四」，不同意票數為四十一萬五八四二、得票率六四．一四％，同意票數二十三萬二四七五、得票率三五．八六％。第十八案「反萊豬進口」，不同意票數四十萬七一四四、得票率六二．八二％，同意票數二十四萬一○一八、得票率三七．一八％。

第十九案「公投綁大選」的不同意票數四十萬五四九五、得票率六二．五三％，同意票數二十四萬三○○四、得票率三七．四七％。第二十案「三接遷移」，不同意票數四十萬九八九○、得票率六三．二七，同意票數廿三萬七九六四、得票率三六．七三。這二案計票正確維持不變。

據了解，台南市議員林志聰昨天在臉書爆料指出，山上區○五六八投票所將公投第十七案、安定區○五四九投票所也將公投第十八案，將較多的不同意票顛倒計票為同意，嚴重計票疏失。南市選委會接獲陳情後立即查證並更正，也隨即通報中選會。

公投計票修正後，台南投票率維持四一．○八％，四項公投案不同意得票率六三．一九％，仍大幅領先同意票得票率，高居全國第一。

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