跨年祈福 中西區10宮廟同步敲鐘

中西區長汪慶龍昨天偕同10間宮廟代表在普濟殿舉辦「府城跨年敲鐘祈福」行前記者會。 （記者王姝琇攝）

2021/12/24 05:30

31日子時一刻（晚間11點15分） 將敲108響聲 象徵斷除煩惱送舊迎新

〔記者王姝琇／台南報導〕今年跨年以肅穆鐘聲代替鞭炮和煙火，為來年祈福！中西區十家宮廟將在卅一日子時一刻（晚間十一點十五分）同步舉辦「府城跨年敲鐘祈福」活動，邀民眾到廟裡敲鐘祈福，送走二○二一年、迎接二○二二年，屆時鐘聲齊鳴將響遍舊城區。

以肅穆鐘聲 代替鞭炮和煙火

跨年夜預計每間宮廟敲一○八響聲，在傳統民俗象徵斷除一○八種煩惱，以嶄新面貌迎接新年到來；民眾參與「敲鐘祈福」，也能獲得各宮廟的祈福小禮、參加導覽了解地方歷史人文。

府城敲鐘祈福活動邁入第三屆，最初由「三福三堂」（聚福宮、崇福宮、集福宮）在二○一九年底發起，今年大力號召下，有多達十間宮廟共襄盛舉，包括祀典大天后宮、五帝廟、東嶽殿、馬公廟、崇福宮、普濟殿、集福宮、聚福宮、鄭成功祖廟、濟福宮。

中西區長汪慶龍與十家宮廟代表昨在普濟殿為「府城跨年敲鐘祈福」活動一起敲響鐘聲，邀請民眾在跨年夜齊聚各宮廟體驗敲鐘祈福。汪慶龍表示，普濟殿是府城少數維持傳統以手敲鐘的老廟，木槌敲鐘傳出特有的低鳴鐘聲響徹街區，今年跨年夜十廟鐘聲齊響，必能讓參加者留下難忘回憶。

活動發起人之一蔡宗昇說，在跨年吉時希望用肅穆鐘聲代替煙火和鞭炮聲，為來年齊聲祈福，也讓民眾對優質廟會文化有所認同，不愛跨年活動吵雜的長輩更能帶著晚輩到廟裡體驗用自己的雙手敲鐘，為自己、為台灣祈福。

盼更多宮廟加入 產生震撼與感動

蔡宗昇說，台南有兩千多間宮廟，還有許多教堂，未來如能都約定在跨年夜為眾生敲鐘祈福，產生鐘聲齊鳴的震撼與感動將是其他城市無可比擬的，期許未來有更多宮廟加入敲鐘祈福行列。

中西區長汪慶龍昨和「府城跨年敲鐘祈福」活動發起人共同敲響普濟殿鐘聲。 （記者王姝琇攝）

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