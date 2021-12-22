台南公托室內空品納管 5家獲優良標章

市長黃偉哲（右三）與環保署空噪處處長蔡孟裕（左二）為安南區慈雲公托貼上優良標章。（記者王姝琇攝）

2021/12/22 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市率全國之先將公托納入室內空氣品質管理制度，全市公托家園已有八處完成設置二氧化碳、PM2.5連續監測設備。全國共十家公托取得空品優良標章，南市佔五家，為全國最多，市長黃偉哲昨日與環保署空噪處處長蔡孟裕，共同為新取得室內空品優良級自主管理標章的安南慈雲公托貼上標章。

率先全國 8家設空品監測設備

台南市目前有十四家公托，經巡檢符合優良級有八家，其中安南慈雲、關廟香洋、柳營柳中、麻豆大山、東區仁和等五家已通過檢測，取得優良級標章；官田隆田、新市三里、安平區安平等三家，近期將受測，預期亦可取得優良級標章；其餘六家則規劃於明年度逐步完成裝設連續監測設備。

環保署今年七月推動室內空品標章制度，至十一月底全國已有九百一十家公私場所取得標章，其中優良級標章一七八家，台南就佔廿一家；托嬰中心部分，全國有十家取得優良級標章，南市佔五家。蔡孟裕昨出席「台南好空氣、孩童有活力」記者會，特別稱許南市府跨局處保護幼童等敏感族群的做法。

黃偉哲表示，公托設置空品連續監測設備，可根據即時數據做因應，確實保護嬰幼兒健康。嬰幼兒呼吸系統較敏感，更要注意室內空品，特別指示環保局將公托家園導入「室內空氣品質管理制度」，全市八家公托已完成設備裝設，其他六家也會逐步協助裝設，預計明年底前全數完成。

環保局長謝世傑表示，八家公托家園設置二氧化碳、PM2.5連續監測設備後，巡檢發現室內空品數值略高隨即因應，包括開窗十分鐘促進空氣流通，室內二氧化碳的數值即會明顯下降；灰塵、走動或奔跑都會使室內PM2.5值增多，開啟空氣清淨機或加強拖地則都有明顯效果。

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