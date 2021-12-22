每坪111萬 新光三越中山店五度蟬聯台南地王

位在西門路一段的新光三越新天地店，以公告現值每坪約一○三萬元，榮登台南市「地后」。（記者劉婉君攝）

2021/12/22 05:30

明年公告土地現值及地價各漲3.01％、3.55％ 永康鹽行國中區段徵收區漲幅達138.05％

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市公告土地現值及公告地價將自明年一月一日起調整，公告土地現值較今年上漲三．○一％，公告地價較去年上漲三．五五％，其中，新光三越中山店以公告土地現值每平方公尺三十三萬六千元（每坪約一一一萬元），第五度蟬聯地王；新光三越新天地店則以每平方公尺三十一萬二千元（每坪約一○三萬元）榮登地后。

新光三越新天地店 榮登地后

住宅區中，公告現值最高為北門路一段（民族路一段地下道旁），公告現值每平方公尺二十四萬八六○○元（每坪約八十二萬元）。以行政區來看，公告現值漲幅較大的分別為永康區五．九八％、歸仁區四．七八％、善化區四．六八％、新市區四．一九％。

財稅局︰地價稅增 對民眾影響小

公告地價部分，全市平均調幅三．五五％，其中一般土地平均公告地價調幅為二．○六％，財稅局強調，自用住宅用地平均每戶增加地價稅三十二元，非自用住宅用地平均每戶增加九二○元，對一般民眾影響極小。

地政局長陳淑美表示，二○二二年地價作業調查期間為去年九月二日至今年九月一日，全市一般正常交易價格漲幅約二．九八％，為適時反映市價變動狀況及合理的稅負負擔，經地價評議委員會綜合考量後，評定通過全市明年公告現值平均調幅為三．○一％，其中，非開發區公告現值調整二．○七％，開發區專案調整公告現值三十四．六六％。

市地重劃或區段徵收區 調幅較高

她指出，公告現值調幅較高的區段，主要為市地重劃或區段徵收等整體開發地區或南科與歸仁高鐵特區，其中，永康區鹽行國中區段徵收區漲幅一三八．○五％、安南區佃西一自辦市地重劃區漲幅一○○％、永康物流及轉運專區市地重劃區漲幅三十四．八四％、七股科技工業區漲福二十七．二七％、永康砲校區段徵收區（第一期）漲幅二十六．四三％、麻豆工業區市地重劃區漲幅二十四．四○％。

1.37萬個地價區段 6千個調漲

新開發完成的整體開發地區，公告地價平均漲幅為九十五．五七％，主要反映公共建設完善、環境改善、土地使用分區變更帶來的價值提升與地方繁榮的效應。全市一萬三七八六個地價區段中，調漲的有六千個，八二○個調降，持平的有六九六六個。

位在中山路、民族路及西華南街路口的新光三越中山店，第五度蟬聯台南市「地王」，公告土地現值每坪約一一一萬元。（記者劉婉君攝）

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