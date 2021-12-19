黃偉哲︰逾百場說明會守護台灣

對於公投結果，台南市長黃偉哲表示，展現人民的意志。（記者洪瑞琴攝）

2021/12/19 05:30

〔記者洪瑞琴、王姝琇、楊金城／台南報導〕四項公投案在台南市開票結果，「不同意」票數輾壓「同意」票數，每一案都大贏十六萬票以上，市長黃偉哲表示，四個不同意票以六十三％的得票率，位居全國第一，「台南再次守護台灣」，台南逾百場面對面懇切的說明會，讓民眾對於台灣出路與自由貿易、環境與能源政策有更充分的溝通。

黃偉哲說，公民投票的珍貴，在於人民意志的展現，同意或不同意的結果沒有輸贏，大家共同的目標都是守護民主。過程中，我們尊重各種意見的表達，更感謝大家共同守護自由民主的台灣。

強調沒有輸贏 尊重各種意見

民進黨南市黨部主委潘新傳表示，公投結果呈現最新民意，顯示多數民眾支持台灣能源轉型、國際經貿發展及民主深化，公投結果更加確認台灣未來走向，讓政府的執政更有力；接下來黨部的首要任務將會繼續團結台南，鞭策政府落實政策執行，讓台灣未來更有力。

潘新傳說，比較可惜是投票率僅四十一點○八％，天氣冷、民眾對公投案的關注度比大選偏低是主因，但對民進黨政府政策得以延續仍感到欣慰；國民黨市黨部僅說「以主席朱立倫公開談話為統一回應」。

台南市向來為綠營大票倉，潘新傳說，台南開出「不同意」票數壓倒性勝過「同意」票，每一案都大贏十六萬票以上，其中「重啟核四」的不同意票更逼近同意票的兩倍。

至於反萊豬被公投否決，對於萊豬進口，台南市養豬協進會理事長曾勝誠說，養豬戶相信蔡政府做好豬肉產地標示、把關食安，國產豬肉的品質也優於進口豬，對萊豬進口沒在怕。

養豬協進會︰相信政府做好把關

曾勝誠說，蔡政府對非洲豬瘟防堵做的很好，保護台灣養豬產業，因此豬農支持也相信政府在開放萊豬後，一定會做好食安把關、產地標示，讓消費者選擇，此外農委會也以百億基金輔導台灣養豬產業鏈更新設備、豬舍、冷鏈技術，更用心輔導產銷，讓台灣豬農有信心，不擔心進口萊豬衝擊豬價。

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