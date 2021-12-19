4個不同意得票率63％ 台南全國第一

台南市四大公投同意與不同意得票數一覽表

2021/12/19 05:30

4案的「不同意」比「同意」多16萬票以上 證明台南是民進黨政府最強後

〔記者洪瑞琴、王姝琇、萬于甄、王捷、楊金城／台南報導〕四項公投在台南市開票結果，投票率為四十一．○八％，每一案的公投「不同意」票數比「同意」票數多出十六萬至十八萬票之間，且「不同意」得票率六十三％為全國第一，再次證明台南是綠營最大票倉，也是民進黨政府的最有力後盾。

南市選委會統計公投結果，第十七案「重啟核四」，不同意票數為四十一萬五七七六、得票率六十四點一三％，同意票數廿三萬二五四一、得票率三十五點八七％，票數相差約十八萬餘票。

第十八案「反萊豬進口」，不同意票數四零萬六九七六、得票率六十二點七九％，同意票數廿四萬一一八六、得票率三十七點二一％，票數相差約十六萬票。

第十九案「公投綁大選」的不同意票數四十萬五四九五、得票率六十二點五三％，同意票數廿四萬三零零四、得票率卅七點四七％，票數相差約十六萬票。

第廿案「三接遷離」，不同意票數四十萬九八九○、得票率六十三點二七％，同意票數廿三萬七九六四、得票率卅六點七三％，票數相差約十七萬票。

賴清德︰徹底解決四個紛擾議題

對於投票率偏低，市選委會總幹事姜淋煌認為，天氣低溫，影響民眾出門投票意願，而且這次是公共議題「對事不對人」，不像公職人員選舉的動員催票有力，朝野政黨動員催票，對於不關心公投議題的民眾，可能會比較不在乎，也會影響投票意願。

為後代子孫鋪好前往國際的道路

副總統賴清德昨也回到中西區投票，盼公投徹底解決四個紛擾議題後，大家「勇敢、自信向前走，共同為台灣未來及後代子孫鋪好前往國際的道路。」市長黃偉哲在永康區投票後，再陪同賴清德投票。

首投族二萬九六五一人 民主初體驗

這次南市設置一五三六個投開票所，為歷來最多。首投族（十八至十九歲）有二萬九六五一人，各投開票所可見不少爸爸媽媽帶著孩子見證民主初體驗。學甲一百零二歲人瑞阿嬤劉陳汝為台灣的未來也歡喜來投票；各地投開票所也看到不少長者、身障者、十八歲首投族，甚至是比丘尼前來投票。但年輕的投票權人比率偏低。

坐輪椅也不放棄投票。（記者楊金城攝）

副總統賴清德（右二）昨也回到中西區投下公投票。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法