新營國圖南館獲政院核定 經費增為28億

2021/10/19 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕地方殷盼多時的國家圖書館南部分館興建工程，南市文化局長葉澤山昨天表示，建設計畫經修正後，全案已於本月13日獲行政院核定，工程總經費也增為28.43億元，完工期程則修正為2024年。

市議員蔡育輝昨天質詢，質疑國家圖書館南部分館何時可以動工，原本2022年要落成，現在新營民眾都在問，到底蓋得成嗎？明年底之前會動工嗎？市長黃偉哲答覆「會成」，明年底動工應該很樂觀。

市府︰預定2024年完工

文化局說明，行政院已於10月13日核定「國圖南館建設計畫（修正版）」，「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程」案，已於今年10月15日上網公告，11月11日截止投標，訂於11月12日下午2時開標，工程總預算金額為28.43億元，較原案增加3.44億元。文化局每月均向國家圖書館瞭解該案進度，並配合推動國家圖書館南部分館興建工程。

市府表示，國圖南館基地位於新營體育場對面機關用地，佔地約5.7公頃，為地下1層、地上5層之建築物，規劃為鑽石級綠建築圖書館。完工後將包含圖書資訊專業發展基地、圖書館服務創新育成中心、圖書文獻保存及修復實驗中心，以及本土兒童及青少年文學史料中心等4項服務功能，針對不同年齡、多元族群的讀者提供服務，預計啟用後將成為南台灣文學新重鎮。

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