國立台文館升格 頒捐贈者感謝狀

國立台灣文學館館長蘇碩斌（左四）頒發感謝狀感謝文物捐贈者。（記者劉婉君攝）

2021/10/18 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕國立台灣文學館昨天升格為文化部3級機構，館方舉辦文物捐贈者感謝儀式、台灣文化協會百年紀念音樂會等活動，現場為高雄城中城大樓大火罹難者默哀致意。台文館長蘇碩斌表示，升格後的台文館將加強台灣文學外譯，也會帶著文學主動走出館舍，讓更多台灣民眾及世界認識台灣文學。

館長︰加強台灣文學外譯

台文館與台史博昨天一同升格，原計畫由行政院長蘇貞昌舉行揭牌儀式，因高雄大火而延期，昨天下午2館分別舉行的紀念文協百週年音樂會上，一開場均由與會者為罹難者默哀1分鐘。

台文館成立18年，迄今已登錄的受贈文物已逾11萬件，捐贈者超過500位，其中今年有14位捐贈者、共計約2000件文物，包括賴和的診療椅、診療櫃、診療床，以及洪鐵濤的書法、龍瑛宗的照片等，昨天由蘇碩斌頒發感謝狀給捐贈者。

蘇碩斌表示，台文館自2003年成立以來，收集各種族群、性別的文物，以專業的技術將前輩們留下的珍貴寶物資產「凍齡」保存，成為全台灣的記憶，並透過研究、展覽、開發商品的方式推廣出去，是館方報答文物捐贈者的方法。

他說，升格後將再加強文學外譯的力道，與國外出版社合作，藉由系統式的開發，與各個國家建立書系，也建置不同語言的翻譯人才培養機制，邀請翻譯者及作家到台灣駐村、帶翻譯者到小說的場景等，讓台灣文學被國際看到。

館方也將過去的展覽製作成32片門片，走出博物館，透過半個小時就可以完成組裝的門片，帶到全國各校或社區辦理行動展覽，同時也透過桌遊開發，以及繪本、漫畫、動畫、戲劇改編等方式，跨藝術結合，透過多元的方式，讓民眾更易親近文學。

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