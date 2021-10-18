台史博喜升格 新設數位創新中心

國立台灣歷史博物館不只要做為國家級博物館，還要成為國際級博物館。（記者劉婉君攝）

2021/10/18 05:30

升格文化部3級機構 未來所有展覽將採線上及實體設計 增加台灣與世界的連結

〔記者劉婉君／台南報導〕國立台灣歷史博物館昨起升格為文化部3級機構，迎接後疫情時代，新設「數位創新中心」，加強與國內外博物館合作，未來所有展覽將採線上及實體的設計，以台南為基點，走向台灣、更走向世界；湖畔圖書室也預計明年3月完成搬遷，最慢暑假即可開放民眾使用。

圖書室明年開放民眾使用

台史博自1999年籌備、2007年成立、2011年開館，29日即將迎接10週年館慶前夕，正式升格為3級機構，館長張隆志表示，台史博一直標榜為大家的博物館，升格後將加強對當代的研究與典藏，更直接、主動與大家關心的時代議題對話，和社會有更密切的連結，同時扮演橋梁與窗口的角度，將台灣的各種美好介紹給世界各地的民眾，讓世界認識台灣，也讓台灣民眾透過台史博認識世界。

將加強與國內外博物館合作

張隆志指出，全球受到疫情影響，包括大英博物館等，都已有數位轉型的相關作法，數位創意中心除了將參考國內外著名國家館舍的作法，也會與台灣圖書館、國立歷史博物館、台東史前博物館等以台灣為主的館舍有更密切合作，同時在台中協助新的國家漫畫博物館成立，未來所有展覽將會有線上和線下的設計，讓沒辦法來，或原本沒想來的觀眾群，也可以接觸台史博，希望能和國外觀眾直接互動，提升台史博的知名度與親切度。

當代社會議題 將主動回應

典藏方面，除了原本的常民生活外，未來也會主動回應社會關心的議題，如2014年的太陽花學運文物已由中研院移轉至台史博，包括社會運動、民主發展、選舉資料等議題的文物，也是館方蒐集的目標。台史博不只是國家級的博物館，也要成為國際級的博物館，除了今年已與德國合作的東西文明展，以及和日本合作的台日運動交流展之外，會再加強將相關展覽、研究、教育成果、文化平權措施等，與國際分享。

正在改建中的湖畔圖書室，預計年底驗收，明年3月進駐，館藏逾9萬冊的圖書將經過篩選後，開放民眾使用，主要為台灣史、廣義的博物館等專業性質圖書，歡迎對台灣史、博物館有興趣的讀者研究進修，也希望和台南地區的大學、文史研究機構、高中老師的社群有密切合作。

台史博湖畔圖書室預計最慢明年暑假開放民眾使用。（記者劉婉君攝）

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