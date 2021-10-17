南鯤鯓廟藝陣演義 21勁旅鬥陣傳藝

南鯤鯓廟董事長陳浚鎰（右起）、文化部次長李連權、南紡董事長侯博明展示南鯤鯓文化系列新書。（記者楊金城攝）

2021/10/17 05:30

〔記者楊金城／北門報導〕「台灣王爺總廟」北門南鯤鯓代天府昨天和今天舉辦國定民俗五府千歲進香期「藝陣演義」，邀請21組藝陣演出，傳承藝陣文化，適逢「三王」吳府千歲進香期，非常熱鬧。

發表8本新書 記錄廟方發展軌跡

南鯤鯓廟並發表《南鯤鯓代天府古蹟與王爺進香》、《走讀南鯤鯓》、《彩墨繪神蹟—南鯤鯓代天府傳奇故事圖集》等8本新書，為南鯤鯓廟近十年發展軌跡保存文化記憶。

文化部次長李連權是學甲囝仔，他期許南鯤鯓廟將國定民俗五府千歲進香期再提升到國際級重要民俗活動，並串連北門井仔腳瓦盤鹽田發展成國際級旅遊聖地，也會支持南鯤鯓廟籌建南鯤鯓文化美術館。

廟方建文化美術館 黃偉哲允力助

市長黃偉哲說，台南有文化古都與眾神之都的美譽，「台灣王爺總廟」南鯤鯓廟佔有重要地位，他肯定南鯤鯓廟對宗教文化與藝術傳承的貢獻，也答允市府將全力協助南鯤鯓廟新建文化美術館，在2024台南建城400週年前落成啟用是件很有意義的事。

南鯤鯓廟董事長陳浚鎰說，「藝陣演義」邀請不少國中、小學藝陣，在鼓勵藝陣扎根傳承，也透過線上直播，讓信眾欣賞精采演出，南鯤鯓廟將持續推廣藝陣傳承與宗教信仰的國際化、數位化與科技化。

台北市御鼓坊、林園廣應廟王媽聖樂團、歸南國小跳鼓陣率先開演，北門國小木箱鼓、戰鼓廣東獅、學甲中洲國小創鼓、新化吳敬堂武英八將團獲線上票選最佳人氣藝陣，學甲宅港國小十二婆姐、新竹芎林客家獅的演出都很精彩。

今天（17日）從上午9點半到下午4點半還有嘉義新塭國小龍鳳團、北門文山國小三太子、三慈國小台灣獅、嘉義布袋國中北管等10組藝陣上場演出。

南鯤鯓廟總幹事侯賢遜說，南鯤鯓文化美術館位在南側停車場，工程經費預估2億元，連同萬善公園和周邊景觀都要改建，明年動工，施工2年完工。

新化吳敬堂武英八將團參與南鯤鯓廟藝陣演義，獲得線上票選最佳人氣藝陣。（記者楊金城攝）

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