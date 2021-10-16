旅美台僑捐黑膠唱片 贈許石音樂圖書館

旅美華僑葉思雅、張信惠夫婦透過視訊連線，參與「信雅古典音樂珍藏專區」啟用儀式。（記者洪瑞琴攝）

2021/10/16 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕旅美台僑葉思雅、張信惠夫婦心繫台灣，將畢生珍藏的黑膠唱片與CD古典樂捐給許石音樂圖書館設置「信雅古典音樂珍藏專區」，並在昨天啟用，市長黃偉哲透過視訊連線表達感謝。

巧合的是，黃偉哲的父親黃輝煌醫師，與葉思雅及前衛生署長李明亮是台大醫學院同窗好友，李明亮也專程出席。

黃偉哲說，4千多張黑膠唱片及6千多片CD，都是非常珍貴的收藏品，台南素來是文化古都，也富含音樂底蘊，葉醫師的音樂收藏品更是錦上添花，讓下一代年輕人能夠接受音樂薰陶。

葉思雅說，這些是他一生的珍藏，最大的夢想就是將這些寶貴的音樂珍藏獻給故鄉台灣，讓台灣年輕人有機會分享這些最好的音樂，並鼓勵他們喜愛古典音樂。

黑膠唱片與CD保存非常好，經分類建檔於許石音樂圖書館1樓專區陳列，並在地下室增設「信雅古典音樂欣賞室」，民眾可在館內聆賞黑膠唱片的美妙樂音。每天下午2點在黑盒子劇場播放黑膠唱片，接受民眾點播，每月有黑膠唱片及古典音樂入門系列講座。

此外，台南市文化中心37週年館慶，明華園今、明（16、17日）兩天在台南市文化中心演出經典大戲《蓬萊仙島-漢鍾離》。

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