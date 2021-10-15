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    仁德二空新村蓋社宅 打造銅級綠建築

    仁德二空新村Ａ區75戶社會住宅昨動工，由市長黃偉哲（左四）、營建署長吳欣修（左三）等人出席。（記者萬于甄攝）

    仁德二空新村Ａ區75戶社會住宅昨動工，由市長黃偉哲（左四）、營建署長吳欣修（左三）等人出席。（記者萬于甄攝）

    2021/10/15 05:30

    〔記者萬于甄／仁德報導〕閒置多年的仁德二空新村，市府透過公辦都更政策下，活化老舊眷村土地資產，去年2月徵得開發商，並透過開發商申請都市更新容積獎勵，取得75戶二空新村A區社會住宅，昨由市長黃偉哲、營建署長吳欣修等人主持動土儀式，預計2024年底完工。

    A區興建75戶動土 只租不售

    黃偉哲表示，台南社會公共住宅政策大起飛，今年約有1600戶動工，明年也預計有1200戶動工，這4年來從0戶變成2800戶，可顯現台南卯足全力推動社會住宅的供給，持續落實居住正義，而社會住宅只租不售，相關租金則會依不同地段訂定較優惠價格，提供民眾舒適的居住空間。

    里長覺得戶數仍有點少

    仁德仁愛里長張台昇也說，自己從小就住在二空新村眷村，能看到眷村成功改建，還有新建社會住宅，感到高興，相信仁愛里未來會更好，不過，二空新村的社會住宅戶數還是有點少，不少人很期待社會住宅。

    黃偉哲：鄰近機場有限

    黃偉哲回應說，因二空新村鄰近台南機場，也是航道所在，興建大樓與社會住宅需考量建蔽率與容積率的限制，有一定程度的限高，但未來會檢討如何興建才符合民眾需求。

    屋頂置太陽能光電設施

    市府都發局長莊德樑表示，二空新村A區社會公宅規劃為銅級綠建築，未來各幢屋頂將設置太陽能光電設施，並留設大量開放空間，以及植栽複層式綠化，房型從1到3房皆有，預計2024年底完工，可節省取得社會住宅公帑20億元。

    二空新村將分A、B區開發，全案除取得社會住宅外，市府也取得約4公頃公共設施用地產權，其中在A區完成整體道路系統及綠地約1.87公頃，透過新闢道路可連接仁德與位在東區的南台南站副都心地區，提升當地聯外交通機能與公共設施服務水準。

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