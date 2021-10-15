台南親子嘉年華23日「開趴」限額6千人

市府將於23日在永華市政中心西側廣場舉辦大型戶外親子嘉年華活動，昨日市長黃偉哲（中排左四）偕同YOYO家族暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）

2021/10/15 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「嘉玲住台南」，拒絕病毒來敲門，「台南+0」已長達113天都沒有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情本土確診病例，市府將在防疫不鬆懈前提下，23日於永華市政中心西側廣場，首度舉辦大型戶外親子嘉年華活動，歡迎民眾來「開趴」。

實聯制 人數超過就暫停入場

南市教育局表示，遵循中央防疫規範，西側廣場扣掉舞台空間，估計約可容納8千人，原則上控管人數在6千人，屆時進場採取實聯制、量體溫有貼紙識別、手部消毒，控管人數超過上限時會就暫停入場。

市長黃偉哲為23日台南親子嘉年華宣傳，他說，台南是個充滿老少活力的城市，也不忘幽默宣傳台南美食，來台南好玩又好吃，連「俗女」劇中嘉玲也是指定要20分糖春捲，歡迎大家來嘗美食，「但是不要像市長我吃得這麼胖」。

宣傳會邀YOYO家族卡通大明星及香蕉哥哥、蔓越莓姐姐們一起為活動暖身宣傳，並與今年新設立的市府員工子女非營利幼兒園小朋友們互動唱跳表演。

邀爸媽帶孩子 共同裝扮同樂

23日台南親子嘉年華將搭設超過60個攤位，由YOYO大明星萬聖遊行揭開序幕，還有親子益智闖關活動、舞台唱跳表演、趣味有獎徵答等，邀請爸爸媽媽帶著小朋友共同裝扮同樂。

教育局說，考量幼兒活動的安全性，嘉年華活動周邊在南島路的部分區域將進行車流管制，活動時間23日上午10時至下午4時，民眾宜及早入場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法