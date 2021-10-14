台南／東奧銅牌鄭怡靜 捐款回報母校

鄭怡靜（後排左二）捐贈10萬元的體育獎助金給歸仁國小，回報母校的栽培之恩。（記者吳俊鋒攝）

2021/10/14 05:30

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕在東京奧運賽場上勇奪桌球混合雙打銅牌的鄭怡靜昨天返鄉，先為第一線抗戰的防疫人員加油、打氣，感謝他們的奉獻，守護台灣；也捐贈10萬元體育獎助學金給歸仁國小，回報母校啟蒙與栽培之恩，受到熱情歡迎。

鄭怡靜出身歸仁，昨天展開回饋鄉里之旅，先前往保西國小禮堂的疫苗接種站，慰勞現場的醫護、志工，擔任神秘嘉賓的她一現身，隨即獲得熱烈的掌聲。鄭怡靜帶著冰涼的飲料慰勞辛苦的歸仁區公所、衛生所人員，並贈送自己專屬的鑰匙圈紀念小物，親和力十足的她與大家開心合影。

鄭怡靜再到區公所捐贈10萬元體育獎助學金給歸仁國小，感謝母校對她桌球之路的栽培，回饋鄉里，盼能造就更多優秀選手；最後前往當地信仰中心仁壽宮參拜，向主祀的保生大帝還願。校長羅俊男率領桌球隊接受捐贈，並回送「歸仁之光、世界名揚」的匾額，感謝鄭怡靜的善舉，小選手則說會以學姊為榜樣，努力練習，拍出好成績。

歸仁區長魏文貴代表市府頒發榮譽獎座給鄭怡靜，並贈送轄內特色產業的七甲花卉伴手禮，獻上祝福。鄭怡靜表示，每次出國比賽，都能感受到鄉親給予的支持與鼓勵，尤其這次東京奧運，父老們的相挺，帶來更多的勇氣以及前進的動力。

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