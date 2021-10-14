台南／區長送賀禮 人瑞分享養生之道

今年甫滿百歲的蔣李金柳女士（前排左）常年沉浸佛學，成為長壽養生之道。（北區區公所提供）

2021/10/14 05:30

〔記者王姝琇、楊金城、王俊忠／台南報導〕今天是重陽節，北區百歲人瑞多達24人，北區區長李皇興昨日代表市長黃偉哲到府恭賀百歲人瑞，親贈祝賀禮金1萬元及匾額，並代轉送總統府所致贈敬老狀及衛福部金鎖片，祝賀人瑞松齡鶴壽、盛世常青。

北區新增11百歲人瑞 達24人

李皇興表示，北區今年65歲以上長者達2萬2333人，同時有11位長輩年滿百歲，讓北區累計達到24位百歲長者，且該區最長壽108歲的張謝元女士，是全市最年長人瑞，顯示區內平均餘命有延長趨勢，每位長者均有其長壽的生活經驗，成為後代學習楷模。

108歲張謝元 全市最年長人瑞

今年北區升格為人瑞的有陳格、劉先讓、杜銀、郭陳木蒞、許楊伸、吳楊純、葉盧金治、賴蔡杏、李秀芬、季敬邦、蔣李金柳，共11人。除北華里杜銀、長興里吳楊純和正覺里蔣李金柳3位之外，其餘長者都在安養中心安置。

蔣李金柳 長年沉浸佛學

今年甫滿百歲的蔣李金柳女士身體仍很健康，身手矯健，區長與多位市議員們到府上拜訪時，她笑臉迎人，親自出來歡迎大家，媳婦說奶奶70歲出家，於寺廟中修行11年後回家居住，目前四代同堂共享天倫之樂，而長年沉浸佛學正是奶奶的長壽養生之道。

魏林錦花 保持快樂的心情

西港區今年有9位百歲人瑞，永樂里108歲黃烟阿嬤為西港最長壽的人瑞，令人稱羨。佳里區則有12位百歲人瑞，其中人瑞阿公只有2位。西港區9位百歲人瑞有邱源河、許黃樹蘭、郭曾金英、丁謝服、謝順和、黃方虳、劉黃丈、郭莊芒花及黃烟。佳里區12位百歲人瑞有黃張秀文、林曾木蘭、魏陳央、魏林錦花、蔡黃省、陳洪蘭、陳卷、林楊麥、許林菊、李謝金英、陳林專、陳丙丁。

今年滿百歲的魏林錦花耳聰目明，身體狀況良好，還現場點數市府紅包的鈔票張數，讓大家笑得合不攏嘴；阿嬤次子說，平時申請市府長照居家服務，協助阿嬤沐浴且整理其活動範圍環境，而長壽的秘訣是保持快樂的心情與規律的作息。

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