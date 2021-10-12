南市議員評鑑出爐 出席率提升至8成

台南議會觀察聯盟公布南市議員評鑑結果，指出席率顯著提升。（記者蔡文居攝）

2021/10/12 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南議會觀察聯盟昨天公布南市議會本屆議員第5次定期會議員評鑑結果，共有22名優質議員、6名待觀察議員。觀察聯盟表示，經過3次評鑑後，南市議會進步很多，議員出席率已從最初評鑑的49％，提升至79％。

觀察聯盟表示，6位待觀察議員分別為，國民黨張世賢、李文俊、李中岑。無黨籍謝財旺、曾信凱、林阳乙。除李中岑外，其他5人均「蟬聯」待觀察議員。謝龍介剛好跨過60分及格門檻，從去年待觀察名單除名。

優質議員則有無黨Ingay Tali、許又仁、杜素吟。民進黨蔡旺詮、蔡筱薇、李宗翰、李啓維、沈家鳳、呂維胤、郭鴻儀、沈震東、陳怡珍、鄭佳欣、陳秋宏、李偉智、陳碧玉、陳秋萍、蔡蘇秋金。國民黨林美燕、蔡育輝、王家貞及時力林易瑩等22人。

南市議會國民黨團書記長李中岑說，評比並不是很公平，做好自己該做的本分就好，不會去理會。無盟總召林阳乙說，民進黨也有很多人沒出席議會發言，他發言、主持會議，基層建設也做很多，也為民眾爭取很多福利，不知評比的標準何在，不予置評。

台南議會觀察聯盟昨天在湯德章紀念館召開記者會，台灣議會觀察聯盟理事長陳佑維、台南公民智庫執行長黃建龍、成大學代會議長高慕軒、召集人邱胤瑋、台中議會觀察聯盟林楷庭等人出席。

觀察聯盟表示，議員出席率從最初評鑑的49％，顯著提升至79％，本次優質議員增加，待觀察議員則從上次的15位大幅減少為6位。其中，蔡蘇秋金從上次的待觀待名單一躍為優質議員。

黃建龍說，觀察聯盟已連續舉辦3次議員評鑑，未來將擴展至六都及宜蘭、花蓮等全國各議會。由於本次出席率顯著提升至8成，且已有1/3議員被列為優質議員，未來將加強質的評鑑，針對議員的預算專業評量，而不只是出席率，希望南市議會評鑑成為台灣的典範。

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