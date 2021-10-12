台南》熱蘭遮城考古發掘 再獲補助508萬

熱蘭遮城與大員市鎮考古調查研究計畫，去年在石門國小發掘出土的安平地區清代鋪面。（文資處提供）

2021/10/12 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市文化資產管理處委託國立成功大學展開熱蘭遮城與大員市鎮的調查研究，今年發掘出熱蘭遮城外城西牆以及熱蘭遮城的排水系統，為過去調查中未被發現的遺構。最近再獲文化部補助508萬8000元，將針對北牆所在位置，透過考古發掘更多熱蘭遮城的身世之謎。

將針對北牆位置深入調查

文資處指出，過去針對熱蘭遮城（今安平古堡）的調查，因發掘現場的環境與建築物遮蔽等問題，大部分都在安平古堡園區內，文資處去年起為籌備2024年台南400年的相關計畫，委託國立成功大學進行的「熱蘭遮城與大員市鎮考古發掘調查研究計畫」，陸續在安平區石門國小、劍獅埕及安平古堡園區周邊進行，其中，今年出土的熱蘭遮城排水系統，因過去在史料上少有提及，可說是重大發現，可補充既有史料的不足。

12月展開 預計明年底完成

文資處表示，此次獲得的文化部補助，預計12月展開後續考古發掘，規劃發掘地點為熱蘭遮城外城北牆所在位置，過去該區域因受限於建物，無法進行大面積發掘，目前建物已拆除，對於北牆將可以進行更深入的調查，預計明年底完成。依據圖資套疊結果，推測有不少熱蘭遮城的城內建築位在其中，預期此次發掘可以對熱蘭遮城城內的建築形制有更多了解。

1624年荷蘭人來台，決議在今安平古堡處建造「熱蘭遮城」，成為荷蘭東印度公司在橫跨兩大洋的貿易航線中的重要貿易據點，也使台灣正式進入世界貿易體系的一環。過去有關熱蘭遮城的研究，清朝時有來自美國的李仙得、日本統治時期有栗山俊一、第二次世界大戰後則有地方文史工作者投入，官方則於1993年及2003、2006年均曾委託專家學者進行調查研究。

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