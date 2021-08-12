北市確診者南市訪友 足跡公布

2021/08/12 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕南市衛生局昨日公布北市確診個案15909擴及台南的活動足跡，個案來自台北萬華，疫調顯示至少到訪過4個縣市；8月3日自行開車前往台南後壁、六甲和柳營區等地，還到過六甲秘境「夢之湖」，並在甲嘴王肉圓店內用，該案已匡列5人、CPR篩檢均呈陰性，涉足地點已完成清消。

市長黃偉哲表示，個案到台南第3天覺得身體不適，自行快篩呈陽性，再到醫院篩檢確診；Ct值為14，推斷應已染疫4~5天，仍具有較強的傳染力，研判感染源應在北部，疫調時也配合調閱監視器畫面確認，該案進出各地點都有確實配戴口罩，民眾平日落實防疫、無須擔憂。

衛生局說明，案15909於3日自台北萬華開車南下，借宿在台南六甲區友人住處，自述來到台南前就已有鼻塞、過敏等症狀，8日出現頭暈、咳嗽及發燒，隔日自行前往藥局購買快篩試劑，結果呈現陽性，當晚到醫院進行採檢確診。

3~9日大都在柳營區和六甲區活動，3日南下當天曾短暫停留後壁區全家新營國道南店，4日前往7-ELEVEN林鳳營門市，下午北返前往嘉義市和彰化，隔日凌晨再從彰化返回台南市，包含台北市在內其足跡至少擴及4個縣市。涉足台南的活動地點還包括滿上滿五金百貨大賣場、九品蓮花生態教育園區、全聯柳營中山店、甲嘴王正宗肉圓六甲店、六甲夢之湖、安安藥局柳營店等。

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