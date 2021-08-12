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    台南加碼拚振興 黃偉哲︰是否送房努力中

    台南餐飲業者於防疫期間聯合行銷，推出「出走料理面交快閃」外賣活動，開創新的銷售模式。（記者蔡文居攝）

    台南餐飲業者於防疫期間聯合行銷，推出「出走料理面交快閃」外賣活動，開創新的銷售模式。（記者蔡文居攝）

    2021/08/12 05:30

    〔記者楊金城、王姝琇、蔡文居／台南報導〕南市籌劃為振興5倍券加碼，市長黃偉哲昨天表示，南市加碼不會缺席，會送出電動車（或油電車）、現金、手機、住宿券、豪華遊艇出遊券等獎品，是否比照去年送套房，還在努力中。

    購物節消費 抽汽車、手機、現金

    黃偉哲說，去年台南市購物節搭配3倍券加碼抽房子，在2020台南購物節創下66億元的高門檻消費紀錄，效果不錯，市府一定配合中央加碼促進消費，不管是發現金、還是5倍券振興經濟，因疫情趨緩，預期將會有報復性消費。

    台南購物節預計8月底、9月初開始，比去年推出時間晚了1個半月，為吸引民眾到台南消費，加碼獎勵需要好好籌劃。

    而中央研擬5倍券振興經濟，各行各業也摩拳擦掌力拚經濟復甦。中西區赤嵌朋派商圈集合府城知名老店，率先推出「養生朋派包」伴手禮盒，打破單一店家行銷模式，展現業者合作拚經濟的團結力。

    赤嵌朋派商圈 推明星商品朋派包

    赤嵌朋派商圈理事長吳俊誠表示，首波推出「養生朋派包」，由山川設計整合商圈內3大明星品牌商品，有超過半個世紀的中藥世家「博仁堂」精製的仙楂丸；創立於1895年的「吳萬春香行」，結合12種藥材製成喜樂香包；還有遵循400年古法製糖的台灣糖專家「赤崁糖」，帶來台南傳統椪餅；最後再加上知名手工皂「綠果」。

    餐飲業者聯合行銷 料理面交快閃

    台南餐飲業者則聯合行銷推出「出走料理面交快閃」外賣活動，防疫期間開創新的銷售模式，昨天中午包括東香台菜海味料理等9間店家快閃到台南市議會，因市府及市議會不少員工大力捧場，銷售數量倍增。

    發起活動的愛心總舖師蔡瑞成表示，參與的業者還有啵蒡脆餅、拾參馬卡龍、勝杏仁茶專賣、福吉雅手作布丁、恰恰吧蘿蔔糕專賣、豐源上好吃牛肉麵、秉醇烘焙坊手工餅乾專賣店及香庭蔬食餐飲機構台南巴克禮店。

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