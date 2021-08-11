台南農損救助 蘇貞昌︰簡化、從速、從寬

2021/08/11 05:30

〔記者萬于甄、王涵平／台南報導〕農委會已公告彰化、雲林、嘉義縣市、台南市、高雄市及屏東縣等7縣市，為天然災害現金救助及低利貸款地區，行政院長蘇貞昌昨至台南歸仁、東山勘查西瓜、絲瓜與龍眼農損，他說，總統蔡英文有交代，補助有3原則簡化、從速、從寬，會讓農民感受到政府的效率，也希望農民放心。

蘇貞昌表示，前陣子沒下雨造成各地乾旱，此次雨水成災卻讓農民受害，有點像是「天公伯」給予的考驗，針對補助方面，會要求簡化、從速、從寬，像是簡化認定手續，只要依科技計算區域面積達標，省下勘查再複檢，而補助款也要快速撥款救災。

他說，農民需要搶時間重新栽種，才有好西瓜可以品嘗，而政府會協助農民穩定、重新種植，因此像是肥料、機具、種苗等都會幫忙，也會要求農委會要讓農民感受到政府的效率與速度，希望農民可以放心。

東山龍眼正值採收期，連日豪雨造成大量裂果、滿地落果，蘇貞昌昨勘災，直呼可惜，指示農委會儘量給農民補助。

絲瓜、龍眼為東山區主要作物，蘇貞昌昨前往東山區勘災時，絲瓜農表示，豪雨影響絲瓜授粉不良、落花、裂果、水傷、根部腐爛；另有農民表示，豪雨影響龍眼落果及裂果，損失嚴重。

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