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    首頁　>　臺南市

    台南三爺溪治水見效 蘇揆︰前瞻展成果

    此次豪雨造成台南多項作物受災嚴重，行政院長蘇貞昌（中）昨到歸仁區視察西瓜災損，表示對農民的補助會簡化、從速、從寬。（記者萬于甄攝）

    此次豪雨造成台南多項作物受災嚴重，行政院長蘇貞昌（中）昨到歸仁區視察西瓜災損，表示對農民的補助會簡化、從速、從寬。（記者萬于甄攝）

    2021/08/11 05:30

    三爺溪流域此次豪雨不再淹 黃偉哲再爭取64.5億治水經費 蘇允協助

    〔記者黃佩君、吳俊鋒／綜合報導〕盧碧颱風引發西南氣流襲擊台灣中南部，但遭到包括民眾黨立委高虹安等批評前瞻治水僅是「做景觀」。水利署拿出數據顯示，前瞻水環境工程使淹水面積較往年顯著減少、退水加速，包括台南、高雄、屏東、彰化、雲林，過去大淹水地區本次都降到1成以下。

    各縣市淹水降至1成以下

    近日西南氣流累積驚人雨量，水利署指出，自7月30日至8月8日雨量前3名均觸及全年平均雨量2500毫米，包括屏東瑪家鄉2427毫米、高雄桃源區2312.5毫米及高雄茂林區2238.5毫米，顯示極端氣候特徵明顯。

    淹水情況也使外界質疑水利工程有效性，水利署拿出資料進行比對，說明前瞻水環境建設有效使淹水面積減少、退水加速，過去大淹水地區本次都降到1成以下。

    如台南的三爺溪在2016年梅姬颱風時雨量91.5毫米、淹水面積250公頃，本次雨量89.5毫米，但淹水面積降至10公頃以下。

    蘇︰妥善運用人民納稅錢

    行政院長蘇貞昌昨至台南視察，允諾再協助台南後續64.5億元的整體治水經費，徹底確保人民生命財產安全。蘇貞昌強調，妥善運用人民納稅錢，效果就立竿見影，在野黨曾丟水球、撒麵粉來杯葛前瞻預算，後來各縣市都全力爭取，2、3期都不見反對的聲音，事實證明，大家的支持，會讓政府更有力量做事。

    市府提34工程 爭取支持

    台南市長黃偉哲昨日提出目前台南較有迫切需求的治水項目，共34件工程，希望中央能夠支持，蘇貞昌指示行政院秘書長李孟諺會同經濟部、內政部等相關單位，全力協助。

    黃偉哲表示，2017年的海棠颱風、2019年的813，各帶來316毫米與372毫米的大雨，造成永康、仁德、將軍、後壁、北門與安南等區積淹，日前連續降下775毫米，這些地方都無災情，水患治理有成。這次的豪雨，在三爺溪流域常被戲稱「中華水世界」與「崑山水上樂園」等都沒出現，就能證明市府的努力獲得成果。

    行政院長蘇貞昌（右二）昨天視察三爺溪整治工程，市長黃偉哲（前左）說明治理計畫成效。（記者吳俊鋒攝）

    行政院長蘇貞昌（右二）昨天視察三爺溪整治工程，市長黃偉哲（前左）說明治理計畫成效。（記者吳俊鋒攝）

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