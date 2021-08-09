台南女兒許旭蓮新書日本暢銷 黃偉哲推薦

市長黃偉哲（右）與亞洲餐旅學校校長林士哲（左）、台灣首廟天壇董事長徐國潤（中），推薦旅日作家許旭蓮的新作《春之夢》。（文化局提供）

2021/08/09 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕旅居日本橫濱的作家許旭蓮是台南人，日文長篇新作《春之夢》（春の夢）為一部以歷史為藍圖的跨國時代小說，出版後即登上橫濱百年書局「有隣堂」本店文藝類銷售排行榜第1名，中文版預計明年春天問世，市長黃偉哲也向喜好時代小說的讀者推薦，並為台南女兒打氣。

許旭蓮旅居日本多年，出版翻譯著作《東洋畫的空間》、小說創作《異域紅塵》中、日文版等。近作《春之夢》場景設定為日本昭和初期的台南和日本橫濱，女主角為一對日本夫妻的台灣養女「依江」，男主角則是從台南赴日學醫的留學生「政雄」，2名台灣人在異鄉一見鍾情的戀愛故事，蘊含台日兩國深厚的歷史情緣，這部台日跨時代的愛情故事，也獲日本神奈川縣立歷史博物館永久收藏。

許旭蓮在創作《春之夢》期間，曾進駐台南的文學創作基地「南寧文學．家」，尋思故鄉特色。新書出版後，受到日本報章雜誌許多宣傳，成為疫情下的熱門暢銷書，台灣首廟天壇董事長徐國潤及亞洲餐旅學校校長林士哲拜會黃偉哲，與黃偉哲一同向台日讀者推薦此書。

許旭蓮創作的首部長篇小說《異域紅塵》，已於2019年入選文化部推薦的劇本書，正由專業團隊改編為影視劇本。

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