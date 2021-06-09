《台南》用耳朵逛紀念館 聽葉石濤、王育德故事

台南市葉石濤文學紀念館館、王育德紀念館推出Podcast頻道，帶民眾用耳朵逛紀念館，認識2位歷史名人的事蹟。圖為葉老文學花園。（記者劉婉君攝）

2021/06/09 05:30

〔記者劉婉君、吳俊鋒／台南報導〕全國三級警戒延長，民眾宅在家、減少外出共同防疫，葉石濤文學紀念館及王育德紀念館首度推出Podcast頻道，邀請專人帶民眾用耳朵逛紀念館，聽歷史名人葉石濤與王育德的生平事蹟。另外，文化局也邀請故事志工一起打造「線上故事屋」，陪伴小朋友居家防疫。

葉石濤文學紀念館與王育德紀念館請來台文筆會理事陳正雄，述說葉石濤及王育德的故事，並帶民眾透過鏡頭觀賞館設展品，增加藝文氣質，目前《食夢之獸》及《等待天光》兩組系列單元影片，已可在YouTube及兩館的FB粉絲專頁上觀賞，同時也創設Podcast頻道，讓民眾用耳朵就能聆聽逛展。

線上故事屋 文化局邀志工打造

「線上故事屋」選擇適合3至8歲閱讀的繪本，配合故事志工生動活潑的聲音及動作，於每週一至週五，每天下午5時，在「藝遊台南」FB粉絲專頁首播，同步串聯台南市有線電視第3公用頻道、文化局「南市圖」9個粉專。Podcast食夢之獸：https://ystlmm-culture.firstory.io/；等待天光—王育德：https://oitmm.firstory.io/。

此外，有民眾為打發時間，開始「搞園藝」，療癒身心，以仙人掌等多肉植物創作的盆栽組合正夯，用鋁線為松、柏做盆景塑形也很流行。歸仁區農會七甲五街花卉產銷班計畫推出DIY防疫園藝包，宅配到府，不必出門就能體驗。

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