新化南175線拓寬 預計8月完成

市長黃偉哲（右）視察南175線拓寬工程。（市政府提供）

2021/04/05 05:30

〔記者吳俊鋒／新化報導〕因應果菜市場遷建後帶來的車流與人潮，市府斥資5.16億元，進行新化南175線的拓寬，未來有助於串連鄰近的虎頭埤風景區，促進觀光，目前工程進度順利，預計今年8月完成。

市府工務局長蘇金安指出，南175線除了斷面較小之外，行經冷水埤橋段也呈現彎繞，一旦新的果菜市場完工，各式運送車輛往返頻仍，6至8公尺的路寬不敷使用，擴建有其必要；包含用地與施作等經費，工務局籌資5.16億元，依照南175區道原路型需求截彎取直，並拓寬為13至18公尺，以保障民眾行車安全，並留住沿線植栽。

蘇金安說，拓寬長度約2.2公里，範圍自連接台20線起至新化果菜市場段，中央分隔島為2公尺，雙向路寬分別為5.5至6公尺；目前工程進度約77%，正施作2處橫跨信義路與南175區道的箱涵，預計今年8月完成。

至於沿線約500株植栽，為了盡可能保留當地景觀，工務局設計之初，就朝減少搬移的方向進行，將路樹做為中央分隔島，採單側拓寬。

市長黃偉哲說，新建果菜市場前衛的設計，將成為指標性建築，更可與虎頭埤風景區相互串連，全力推動南175線的拓寬工程，並進行環境美化，希望能夠帶來觀光效益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法