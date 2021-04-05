3年1度香科年 線上看懂民俗工藝

3年一度的台南香科年登場，台南市文資處在臉書及IG推出線上導覽，教民眾看熱鬧也能看出內涵。（記者劉婉君攝）

2021/04/05 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕今年是台南3年一度的香科年，台南市文化資產管理處盤點影像資源，在官方臉書粉絲專頁或IG，以線上導覽方式，帶民眾認識陣頭、廟宇、傳統工藝等，3月介紹宋江陣從組成到出陣，還有陣頭背後的竹盾、獅頭製作等，4月介紹王船儀式，讓民眾不僅看熱鬧也能看懂內涵。

台南香科年已於3月由安定蘇厝第一代天府真護宮的王船祭揭開序幕，接下來還有安南鹿耳門聖母廟土城仔香、安定蘇厝長興宮瘟王祭、安南鹿耳門天后宮台江迎神祭，國家重要民俗「西港刈香」壓軸登場。而學甲慈聖宮「學甲香」、麻豆代天府「麻豆香」，則在年初受疫情影響先後停辦，台南市文資處透過線上導覽，呈現香科的民俗工藝。

文資管理處粉專或IG呈現

線上導覽於文資處官方臉書粉絲專頁上進行，3月底由宋江陣率先登場，除以文字說明不論文陣或武陣，從組訓到正式出陣均須經歷入館、開館、探館、謝館等過程，其中有陣頭神的傳說、對儀式傳統的堅持等，背後還有傳統工藝師默默付出的支持。文末也整理「台灣民間信仰影音數位平台」及文資處本身製作的相關影片連結，由專家及傳統工藝師為民眾導覽解說。

搭配宋江陣介紹的包括關廟竹編藝師翁明輝，數十年來堅持手工製作武陣所用的宋江盾；麻豆的胡輝慶、胡輝標兄弟，迄今仍遵循先人遺法製作金獅陣的獅頭，從整土、塑模、褙紙、定形、彩繪、安金箔，每個步驟都不馬虎。

文資處表示，4月的線上導覽將以民俗儀式為主題，帶大家從王船製作、迎王、宴王、送王，跟著鏡頭一起看王船祭。5月將走進廟宇，解密眾神明的穿戴工藝；6月從建廟來看傳統廟宇的大木作、小木作、結網、石雕、剪黏等各式傳統工藝。

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