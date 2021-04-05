雙語教學 110學年度增至80校

台南啟動雙語學校倍增計畫，110學年度並將建置完成雙語教育中心。（台南市教育局提供）

2021/04/05 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕呼應總統蔡英文「2030雙語國家」目標，南市啟動雙語學校倍增計畫，初估110學年度實施CLIL領域雙語教學校數，將從目前的33校，大幅成長至80校，每週將實施5至13節的雙語教學，雙語教育中心也將於8月1日成立，以整合中外師資培育、課程規劃認證及雙語教學活動。

黃偉哲盼打造雙語之都

市長黃偉哲表示，台灣成為雙語國家是中央既定的教育政策，且台美共同宣布「台美教育倡議」，展開語文教育的合作與交流，因此，南市全面加強推動雙語教育的力度，希望打造雙語教育之都，吸引更多國內外人才工作與居住。

估2024年各校全面雙語

南市於2018年起推動領域雙語教學，首年只有8校參與，隔年增加至15校、今年已有33校，雙語教育輔導團也已在109學年度成立，全市279所中小學今年均將提出未來成為雙語學校的中程計畫，並逐步規劃每週課程總節數中，至少有1/9的節數（C級）、1/6節數（B級）、1/3節數（A級）實施領域雙語教學，預計2024年全市各校將全面實施雙語教學，同時有過半數的學校可以成為B級以上的雙語教育學校。

教局整合師資建立課程包

教育局長鄭新輝指出，南市雙語教育輔導團招募10位團員，包括召集人西門實小校長呂翠鈴在內，都是經過教育部雙語教師認證的國中小教師，而雙語教育中心則將整合全市41位外籍師資，未來主要任務包括協助學校建置雙語教學共通性的「課程包」，以培養學生的國際視野，辦理中師外師雙語課程共備工作坊，也提供各校雙語教師工作諮詢等。

師資部分，教育局說，經盤點全市現職國小教師中，國中小有710位可實施領域雙語教學教師，具B2級以上英語能力的國小英語教師有678位、國中312位，以新學年即將實施的80校均為A、B級來看，若實施雙語教學所需師資，以6班學校為例，每校需要1位英語老師及2位領域老師，總體師資量沒有問題。

至於未來全面實施所需要的師資，鄭新輝表示，將由各校盤點後控管缺額，採公費生、現職老師參與培訓、教師甄選等方式供應。

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