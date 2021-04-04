《台南》今年第7所 將軍國小迎百歲校慶

將軍國小百年校慶，市長黃偉哲（前排右三）及百歲人瑞校友吳主周（前排左五）一起切蛋糕同樂。（記者楊金城攝）

2021/04/04 05:30

〔記者楊金城／將軍報導〕將軍國小昨天舉辦創校百年校慶暨社區聯合運動會，市長黃偉哲送上祝福，也與傑出校友等人為「校史館暨校友會館」揭牌。

7月底前 還有3校慶百歲

台南市今年喜事連連，1月起陸續有歸仁、關廟崇和、大內二溪、 麻豆大山、學甲中洲、七股、將軍等7所小學舉辦百年校慶，將軍國小是南市第75所百年小學，而到109學年度（7月底前）結束，全市將有78所百年小學。後續還有佳里延平、下營賀建、永康三村等3所小學將舉辦百年校慶。

黃偉哲表示，恭喜將軍國小創校100週年，跨越一世紀的教育里程碑，見證了「十年樹木、百年樹人」的真諦，勉勵學生，把握現在，充實自己，開創未來，為將軍國小再續百年風華。

學校在校園設置「時光走廊」，展出珍貴的歷史老照片，記錄百年風華，也表揚傑出校友名人榜、四代同堂校友，還邀請到100歲的人瑞校友吳主周回母校切蛋糕同樂。大蛋糕並用將軍特產胡蘿蔔裝飾，很有在地特色。

將軍國小發展鄉土教育特色，創作一系列的「兒童家鄉故事繪本」，提升學生的閱讀力及人文情懷，榮獲「教育部閱讀磐石獎」及「教育部藝術貢獻獎」。

校長陳雅君說，學校設置「校史館暨校友會館」，希望傑出校友的故事與典範，啟發激勵學生，成為學生學習的模範。

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