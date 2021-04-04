黃偉哲現身兒福中心兒童館 親子搶同框

兒童節前夕，台南市長黃偉哲昨日到南市兒童福利服務中心的兒童館，陪伴孩子玩遊戲。（台南市社會局提供）

2021/04/04 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕兒童節前夕，市長黃偉哲昨到南市兒童福利服務中心的兒童館擔任神秘嘉賓，陪伴孩子玩遊戲，化身為「孩子王」與小朋友互動進行兒童權利宣導有獎徵答，並且發送小禮物，家長看到市長本尊造訪，都驚喜不已，紛紛合照留念。

黃：打造樂婚、願生及能養城市

黃偉哲表示，因應少子化，南市創造友善的育兒環境，除開辦育兒津貼、托育補助外，為提供家長更多育兒支持服務，社會局積極尋覓合適地點廣設托育資源設施，目前已建置10處親子悠遊館，其中5處在他任內完成，此外，還有1處兒童館、7處社區公共托育家園，期待營造台南成為市民樂婚、願生及能養的友善城市。

台南兒童館內設有積木建構區、生活扮演區、台南文化區、生態科學區、小記者播報台，特別為未滿12歲的孩子，規劃適齡適所、合理收費的兒童遊戲及學習場地，常常吸引幼兒園、安親班、社福團體前往參觀使用。

育兒安心LINE照顧 社會局建置

社會局說，每年4月為兒童月，兒福中心皆會舉辦各種類型的親子活動，希望親子藉由參加活動，創造出共同的生活經驗，這次活動也運用闖關小遊戲，宣導兒童保護理念，讓大家知道更多有關兒童權益的知識，守護兒童。

社會局長陳榮枝說，社會局已建置「育兒安心LINE照顧」LINE@（LINEID：@329ymndd），可供民眾查詢台南市的托育資源現況，也提供民眾即時線上通報，讓社會局可在第一時間啟動調查，透過公私協力護幼，避免不當虐兒事件發生。

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