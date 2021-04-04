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    《台南》台糖沙崙351戶綠能循環宅 10日起招租

    沙崙智慧綠能循環住宅園區預計7月1日開始營運，台糖公司10日舉辦招租說明會，邀請有意承租者踴躍參加。（記者萬于甄攝）

    沙崙智慧綠能循環住宅園區預計7月1日開始營運，台糖公司10日舉辦招租說明會，邀請有意承租者踴躍參加。（記者萬于甄攝）

    2021/04/04 05:30

    位於高鐵特定區 斥資13億建造

    〔記者萬于甄／歸仁報導〕配合沙崙智慧綠能科學城的開發，台糖公司在高鐵台南站特定區內，斥資13億建造智慧綠能循環住宅，預計今年7月營運，「只租不賣」，台糖將在10日先就351戶住宅單位舉辦說明會並開始招租，受到有租屋需求民眾的關注。

    節能減碳、建材可拆解再利用

    台糖說，智慧綠能循環住宅園區緊鄰沙崙智慧綠能科學城，園區結合綠建築、智慧、低碳建築等，打造友善環境、節能、減碳、節水、零排放的永續經營理念，在2019年4月動工，即將完工，可提供店鋪17戶及住宅單元351戶，從單人套房到3房房型皆有。

    只租不賣 住戶可共享循環農業

    台糖表示，綠能循環住宅園區採用的建材符合可拆解、回收再製或重新組裝利用之特性，以利循環使用，達到零廢棄物的目標，而基地綠地也規劃住戶可共享循環農業項目，包含魚菜共生、都市農園、黑水虻廚餘分解、都市養蜂等。

    雨水回收、廚餘堆肥到開心農場

    其中，住宅園區在中庭建置的有機廚餘肥料、雨水回收系統等，可分解住戶的廚餘、中水及雨水，成為魚菜共生、都市農園等肥料來源，生產的蔬菜又可重新回到住戶的餐桌上，達到從能源到食物都可自主循環的生態系統，且透過都市農園也可維繫住戶的感情。

    此外，住宅園區的屋頂太陽能每年可節省約17.2萬度電力使用，空調熱汞應用及太陽能熱水器每年可節省3.8萬度電力使用，而水資源再利用每年可節省約1萬噸水資源。

    家具家電到廚餘機 都以租代買

    台糖說，園區跳脫傳統建築市場以出售獲利的思維，「只租不賣」，且住家的燈具、家具、家電、衛浴、電梯及廚餘回收機等，均以租代買，落實循環經濟的理念；依房型不同，租金也有不同價格，但租期至少一個月。

    台糖10日上午10點將在工研院沙崙綠能科技示範場域E棟E202，舉辦住宅單元招租說明會，歡迎有興趣的民眾、團體參加。

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