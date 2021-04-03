百萬遊客出爐 山上花園水博館有禮

山上花園水道博物館昨迎接開館入園100萬人次，而第100萬位遊客是來自台南的黃禧薇，昨與家人一同前往遊玩。（記者萬于甄攝）

2021/04/03 05:30

〔記者萬于甄／山上報導〕百年歷史的國定古蹟山上花園水道博物館，開館僅1年半，昨天迎來第100萬名遊客黃禧薇，她是台南女兒嫁到高雄，昨與丈夫帶著一家6口首度到水道博物館遊玩，成為第100萬名入園的幸運兒，開心的從市長黃偉哲手中獲贈入園年票與紀念禮品祝賀。

獲贈入園年票與紀念品

山上花園水道博物館興建於日治時期，過去為提供台南市乾淨自來水的重要設施，園區在2014年進行整修重建，2019年底開館，現有快濾池室、快濾筒室與送出唧筒室等3座博物館建築，以及充滿歐洲風情的淨水池區。

成為水道博物館第100萬名入園遊客的黃禧薇，是首次與家人前往水道博物館遊玩就中選，黃偉哲親手贈送入園年票2張、文創明信片1套、水道紀念茶、文創L夾等，讓她相當驚喜，笑說「拿到年票，以後每個禮拜都可以來1次博物館了。」

水道博物館開館之初，去年就碰上疫情影響，但僅花1年半就有100萬遊客達陣，館方分析，園區憑藉古蹟建築特殊的氛圍、大草原、國內古蹟區創舉的水池、沙坑與寵物專區等，平均每月吸引約6萬人次入園，才能很快達成100萬人次。

黃偉哲說，水道博物館開幕後，為當地山上區帶來人潮、帶動周邊的經濟動能，木瓜、鳳梨等農產品銷路也受益，期許串接左鎮化石園區、南瀛天文台形成台南別具特色的山博線旅遊。

文化局說，水道博物館未來將落實博物館的使命，從歷史、文化、科學、藝術等方面著手把水道知識科普化，也希望山博線旅遊為遊客帶來不同體驗的樂趣。

山上花園水道博物館充滿歐風的古蹟建築，以及空曠的草原、沙坑等設施，都吸引許多親子遊客喜愛，短短一年半已破100萬入園人次。（資料照）

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