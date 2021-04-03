「鳳梨換紅酒」登澳媒 黃偉哲為台灣發聲

南市長黃偉哲「鳳梨換紅酒」自由陣線貿易觀點登上「雪梨晨鋒報」。（圖擷自「雪梨晨鋒報」網頁）

2021/04/03 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕澳洲紅酒、龍蝦等農產品受中國抵制，台灣鳳梨也被中國禁止進口，市長黃偉哲提出「鳳梨換紅酒」新觀點，認同加強台澳貿易，當前正是澳洲紅酒、龍蝦跟台灣鳳梨相互出口的好時機，黃偉哲受訪登上澳洲雪梨晨鋒報，為台灣發聲。

報導因中而生新食物同盟

雪梨晨鋒報（The Sydney Morning Herald）是澳洲主流報紙之一，這篇標題為「自由龍蝦、自由鳳梨：因中國貿易戰而產生的新食物同盟」的專題報導，分析中國點燃貿易戰，台澳可試圖透過鳳梨跟龍蝦的相互出口創造互惠，撰稿記者跨海採訪黃偉哲，分享他對台灣鳳梨出口外銷澳洲的觀點。

報導中介紹台南市為台灣第2大鳳梨產區，而黃偉哲說明台灣人用爭相採購國產鳳梨展現團結；黃偉哲也認為，目前正是澳洲紅酒、龍蝦跟台灣鳳梨相互出口的好時機，若能輸出各自引以為傲的產品給對方，將會是雙贏的局面。

黃樂見台澳貿易活潑發展

對於國際媒體來訪，黃偉哲說，很高興為台灣、台南發聲，尤其澳洲一直是台灣的好朋友，不管是澳洲龍蝦、牛肉或起士，都深獲台灣人青睞，而台南則有蘭花、芒果、鳳梨、文旦、荔枝、牛蒡、毛豆等，雙方農產品強項種類不同，樂見台澳貿易活躍發展，未來澳洲消費者也能品嘗到台南鳳梨的美味。

市府說，歷經多年努力，澳洲去年3月同意台灣鳳梨鮮果輸入，台灣鳳梨也在上月底送抵澳洲，通過嚴格檢疫查驗合格，為台灣鳳梨輸澳確立標準通關與商業模式。

台南市長黃偉哲積極推銷台灣本土鳳梨。（資料照，記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法