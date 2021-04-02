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    台南／變身囡仔王 黃偉哲博狀元餅童樂

    台南市長黃偉哲與東區勝利國小學童一起體驗博狀元餅，提早歡度兒童節。（記者劉婉君攝）

    台南市長黃偉哲與東區勝利國小學童一起體驗博狀元餅，提早歡度兒童節。（記者劉婉君攝）

    2021/04/02 05:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕慶祝兒童節，各校比創意，除了舉辦活動之外，也費盡心思挑選兒童節禮物，市長黃偉哲及教育局長鄭新輝昨天化身囡仔王，到東區勝利國小與學童一起博狀元餅拚運氣。

    保東國小學童逛書城獲贈書

    關廟保東國小日前帶全校65名學生到政大書城，每人挑選1本喜愛的書當做兒童節禮物之外，昨天並為師生創作的家鄉繪本「旺見未來」舉行新書發表，再送給每位學生1份福袋，內有1本繪本、1組文具和彩色筆，校長張茵倩說，最好的兒童節禮物就是送給孩子閱讀的習慣，彩色筆則象徵希望他們彩繪豐富的人生。

    億載國小票選兒童節菜單

    億載國小校長林志政則送給每位模範兒童1個印有與校長合影的專屬馬克杯，也讓學生票選最想吃的兒童節菜單。

    北門國小和玉湖分校的學童在兒童節前夕展開賞鳥自然生態之旅，再收到匯集各界愛心的兒童節禮物，包括排隊名店的鳳梨酥、杏仁豆腐、童書作家親做的摺紙等。

    勝利國小辦博狀元 有吃有玩

    東區勝利國小則舉辦「勝利囡仔博狀元」活動，師生重現鄭成功時期的博狀元餅同樂場景，黃偉哲也到場同樂，並為各組獲勝者點狀元、戴上狀元帽，校方也準備椪餅及棒棒糖，讓學童「有呷擱有掠」。

    勝利國小校長葉和源說，博狀元餅以擲骰子方式進行，相傳是鄭成功的大將洪旭為穩定留守廈門的軍心，並撫慰思鄉情緒所發明，學校將博餅納入校本課程中，讓高年級學生對地方文化風俗習慣更有感，學生反應也相當不錯。

    黃偉哲說，教學團隊將過去的文化活動融入學校的教學活動中，讓小朋友知道早期的民眾如何娛樂，有趣又具有教育及文化意義。

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