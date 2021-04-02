台南首座移動式RO淨水設備 日產500噸再生水

台南首座大型移動式RO淨水設備昨啟用，投入供應再生水。（記者萬于甄攝）

2021/04/02 05:30

〔記者萬于甄／新市報導〕因應水情嚴峻，台南市昨啟動全日減壓供水，並在樹谷園區污水處理廠啟用首座大型移動式RO淨水設備，每日可產出500噸再生水支援供應產業用水，台南預計6月底前將設置6座大型移動式RO淨水設備。

黃偉哲：盼水庫蓄水量撐到7月底

市長黃偉哲昨天前往樹谷視察RO淨水設備運作及供水情況，他說，節水需要你我、中央、地方及公私部門一起努力，感謝水利署協助台南建置移動式RO淨水系統以供給工業用水，而每天省下的自來水就可移撥給民生用水，讓水庫蓄水量可再往下撐到7月底。

支援產業用水 6月底前全市設置6座

黃偉哲說，啟用台南首座RO淨水設備後，樹谷園區未來還會增設1座，而柳營科技工業區及永康科技工業區也將各設置2座，預計6月底前，台南可完成設置6座大型移動式RO淨水設備，因應旱象，協助產業解決用水問題。而除了開源，更要節流，希望廠商在非製程必要的部分使用再生水。

水利局長韓榮華指出，台南民生及工業用水每天約需94.5萬噸，全市各處水資源回收中心、再生水廠陸續投入供應再生水，現每天約可供3000噸再生水，包含永康再生水廠每天供應2500噸再生水、樹谷園區RO淨水設備每日可供應500噸。

樹谷園區已有3家廠商登記取用

韓榮華說，大型移動式RO淨水設備運抵台南後，在短短12天就完成管線佈設、運轉測試等，每日可處理污水處理廠800噸二級處理放流水，提供約500噸再生水，水質符合工業用冷卻水標準，供園區廠商登記取水。

樹谷園區首批已有聯亞科技、艾杰旭及聯華氣體3家廠商登記取用，並同步開放樹谷園區產業登記取用；水利局預估至6月底可供水量約3萬8700噸，後續水利署將視取用狀況再增設RO淨水設備，因應園區產業用水需求。

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