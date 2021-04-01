「西川滿日記」 台文館復刻出版

台灣文學館出版《西川滿日記》，資深台灣文學研究者張良澤（前排左起）、台灣文學館長蘇碩斌、台南文化獎得主潘元石等人均出席。（記者劉婉君攝）

2021/04/01 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕日治時期在台日本作家西川滿，3歲來台，在台居住36年，作品中有許多和這一段台灣經驗有關。國立台灣文學館昨天發表新書《西川滿日記》，為西川滿返回日本第2年（1947年）所寫的日記，為西川滿唯一現存的日記，也是了解西川滿與戰後初期日本社會的重要參考。

《西川滿日記》的日期為日本昭和22年（1947）3月30日至昭和23年（1948）3月30日，西川滿在日記末頁註記「3歲渡台灣，從此居住台灣36年」，見證對台灣的情感。原件原本由西川滿之子西川潤收藏，2010年，西川潤將日記交給資深台灣文學研究者、作家張良澤，希望讓西川滿研究者有機會閱讀並進而研究其中記載的思想與文學。復刻本搭配中譯本方式出版，昨天的發表會上，張良澤展示日記原作。

全書由張良澤翻譯，並編著「西川滿戰後初期（1945-1949）著作年表」，日本香川大學教授高橋明郎校註、研究者鳳氣至純平審訂，封面則由版畫家洪福田操刀。

西川滿於1946年返回日本。張良澤說，早期台灣文學界流傳西川滿返日後在路邊擺攤替人算命，但從日記可以看出，當年他從台灣回日本，仍持續在寫作，也可以看到戰後日本復興快速，文藝刊物如雨後春筍，老中青三代的作家文士們相處和諧且互相提攜。

張良澤說，西川滿的生活、信仰、創作都有台灣的影子，從日記中可以感受到1947年日本作家活力十足，台灣作家卻因為228事件噤聲約半個世紀。

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