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    首頁　>　臺南市

    《台南》郵購關廟鳳梨 享優惠還能做公益

    台南郵局網路商城上架關廟鳳梨，每箱將捐出10塊錢幫助弱勢團體。（記者吳俊鋒攝）

    台南郵局網路商城上架關廟鳳梨，每箱將捐出10塊錢幫助弱勢團體。（記者吳俊鋒攝）

    2021/04/01 05:30

    〔記者吳俊鋒／關廟報導〕遠近馳名的關廟鳳梨進入盛產期，台南郵局再度與區農會合作，今天起在網路商城上架頂級的金鑽禮盒，力挺優質的國產水果，且為落實公益，每箱還將捐出10元幫助弱勢團體。

    市府去年與中華郵政合作，陸續在網路商城上架關廟鳳梨、南化芒果、麻豆文旦，產季期間創造近500萬元的銷售佳績。今年媒合台南郵局與關廟農會，聯手推出頂級的鳳梨禮盒，讓國內各地的民眾均可輕鬆上網購買。

    每箱10台斤 含運費368元

    「旺萊郵我挺」宣傳活動昨天在關廟區農會食品加工廠舉行，市長黃偉哲應邀代言，宣布今起正式開賣，持續至金鑽鳳梨產季尾聲的5月28日。黃偉哲指出，關廟鳳梨進入採收期，由於農會已建立優質的市場品牌，訂單大排長龍，就像蘇伊士運河3、4百艘等候通過的船隻一樣，工作團隊開始忙碌。

    每賣1箱 郵局捐10元扶弱

    台南郵局局長黃良江說，消費者可透過i郵購，或至各地窗口訂購關廟鳳梨，每銷售1箱，郵局就會捐款10元給財團法人基督教芥菜種會，幫助弱勢團體，挺農民兼做公益。金鑽鳳梨從產地即時配送，每箱約10台斤，原價450元，優惠價含運費368元，4月1日上午10點於i郵購提供早鳥搶購價318元，限量100箱。

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