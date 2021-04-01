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    《台南》斥資7千萬 全國首座拋物線賽道溜冰場動工

    全國首座200公尺拋物線賽道溜冰場動土典禮由市長黃偉哲（左）主持，金牌國手楊合貞（右）也應邀與會。（記者吳俊鋒攝）

    全國首座200公尺拋物線賽道溜冰場動土典禮由市長黃偉哲（左）主持，金牌國手楊合貞（右）也應邀與會。（記者吳俊鋒攝）

    2021/04/01 05:30

    〔記者吳俊鋒／永康報導〕斥資7000萬元在永康區興建最新規格的200公尺拋物線賽道溜冰場，昨天熱鬧動土，金牌國手楊合貞也應邀與會，引起矚目；完工後，不僅可成為專業選手的培訓基地，還能結合鄰近的滯洪池，打造居民的休憩場域。

    動土典禮由市長黃偉哲主持，他指出，溜冰一向是台南的強項，無論在全運會，甚至世運會，都有精彩表現，「工欲善其事、必先利其器」，優秀選手必須結合最佳的場地來培訓，因此向中央爭取經費補助興建，就是希望地方子弟可以充分發揮潛能。

    黃偉哲：培育更多台南之光

    黃偉哲說，興建這座目前台灣唯一可以提供拋物線與斜面等2種國際標準要求的一個賽道，就是希望能持續保持溜冰強項的優勢，培育出更多台南之光。

    位於永康區 明年3月完工

    溜冰場位於西灣里重劃區公園內，預計明年3月完工，黃偉哲提到，啟用後，除了做為教學訓練及比賽之用外，綠地也將與南邊滯洪池連成景觀步道，提供民眾散步、休憩的好去處。

    曾在2017年世大運勇奪5金1銅，且在世錦賽1萬公尺積分公路賽中再拿下銀牌，並打破世界紀錄的楊合貞出席動土典禮，力挺新建溜冰場工程。

    教育局長鄭新輝表示，新場地採用2018年國際滑輪溜冰總會World Skate頒布的200公尺拋物線賽道，落成後，選手可提早適應，提升比賽競爭力，並增加奪牌機會。

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