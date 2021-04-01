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    首頁　>　臺南市

    全台最大 台南鹽田光電場啟用 年發電2億度

    台南鹽田光電場由行政院長蘇貞昌（中）、市長黃偉哲（左四）、經濟部長王美花（右四）等人主持啟用。（記者楊金城攝）

    台南鹽田光電場由行政院長蘇貞昌（中）、市長黃偉哲（左四）、經濟部長王美花（右四）等人主持啟用。（記者楊金城攝）

    2021/04/01 05:30

    可供超過5.5萬家庭全年用電

    〔記者楊金城／將軍報導〕全台最大的台南鹽田光電場，行政院長蘇貞昌昨日主持啟用，每年可發逾2億度綠電，提供超過5.5萬個家庭全年用電，年減碳11.4萬噸，為國內綠電發展劃下重要里程。

    蘇貞昌說，台電和「MIT綠能產業鏈」克服施工困難，在最短時間內發揮最大綠能發電，還能兼顧生態保育，達到雙贏，台南鹽田光電場施工經驗可做為其他綠能發電示範。

    蘇揆：全台綠電量超過核一核二

    蘇貞昌表示，目前台灣的綠能發電量已超過核一、核二的3部發電機組總發電量，在總統蔡英文的領導和指示下，台灣能源轉型綠能發展，大家一起努力，台灣才能永續經營，有穩定供電，人民生活無虞，產業有發展，繼續招商投資台灣。

    將軍、七股214公頃廢鹽灘地打造

    台電斥資96.5億元向財政部租下將軍、七股區214公頃廢棄鹽灘地，攜手9家國產設備業者打造「MIT綠能產業鏈」，興建台南鹽田太陽光電場，設置48萬片太陽能板，發電裝置容量達150MW（百萬瓦），是全台最大的地面型太陽能發電場、世界第46大，2019年8月動工，2020年9月全數併網發電。昨由行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮、市長黃偉哲與台電董事長楊偉甫等人主持啟用。

    楊偉甫說，台南鹽田光電場從去年9月併網至今已發電1.2億度，兼具場址既有的滯洪功能和保留生態保護區。台灣將在2025年達成綠能發電20GW目標，台電將是政府推動綠能的主力部隊，台南光電場未來並將發展無人機巡檢系統，有效維護和管理發電。

    黃偉哲：市府全力支持發展綠能

    黃偉哲說，中央和地方合作推動綠能，常遇上人為干擾、蓄意阻撓，似是而非的論點造成推動上困擾，但南市府會全力支持發展綠能。

    王美花說，發展綠能又兼顧生態保育，未來可推動綠能觀光；她也透露台糖在七股區裝置容量高達180MW的光電場6月完工，到時全台最大光電場換人做。

    台南鹽田光電場面積廣達214公頃，鋪設的光電板一望無際，非常壯觀。（記者楊金城攝）

    台南鹽田光電場面積廣達214公頃，鋪設的光電板一望無際，非常壯觀。（記者楊金城攝）

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