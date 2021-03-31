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    首頁　>　臺南市

    12萬「五迷」在台南 估創近3億商機

    2021/03/31 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕暌違16年後，五月天在台南開唱5場、場場爆滿。南市觀旅局昨日表示，據相信音樂統計，演唱會場內外共吸引逾12萬人參與，若以交通部觀光局2019年台灣每人每次平均旅遊支出消費額2320元計算，估計為台南帶來2億7840萬元的觀光財。

    市長黃偉哲表示，這次活動由市府與相信音樂公司合辦，感謝五月天及相信音樂在台南開唱，讓台南的五迷們不用舟車勞頓奔波其他縣市，而五月天公益也不落人後，5場活動免費提供2000張門票給台南默默付出、辛苦的防疫英雄、醫護人員，讓他們放鬆疫情發生以來緊繃的工作情緒，每天也邀請50名社福團體成員入場觀賞。

    市立體育場座椅 業者將助汰換

    對全球的五迷而言，極具意義的成軍24週年紀念日演唱會留在台南，「讓台南在3月天裡，感受到五月天滿滿的熱情與溫暖。」此外，相信音樂在撤場後，將斥資3百萬元協助汰換市立體育場上千張年久損壞的看台座椅，預計4月底完成。

    南市觀旅局長郭貞慧說，在5場演唱會加持下，旅宿業住宿率連2個週末都超過9成，部分旅宿更是一房難求，而周邊商圈也湧進大量人潮，附近店家於演唱會期間亦生意滿滿。

    此外，活動5天入場交管與散場疏運順暢，依據相信音樂統計，5條接駁車共行駛787車次、接駁2萬2346人次，返鄉專車則有207部、8454人次搭乘。

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