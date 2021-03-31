《台南》乾旱、溫差大 山區芒果畸形、空包彈暴增

早期花的芒果，受氣候因素影響，畸形比例偏高。（記者吳俊鋒攝）

2021/03/31 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國內各地的檨仔花盛開，一般認為今年的芒果會豐收，繼屏東之後，台南山區也傳出災情，但並非「薊馬」蟲害，而是畸形與空包彈等的狀況暴增，都與授粉問題有關，農民懷疑晝夜溫差太大所致，恐影響產量，甚至衝擊外銷，立委郭國文昨天會勘，要求政府單位「超前部署」，密切監控，及早因應。

會同勘察的農糧署南區分署副分署長黃怡仁與台南區農業改良場副場長陳昱初都認為，災情的評估，應以套袋後的數量統計為主，準確性較高，建議再觀察3週，到了4月中、下旬會更明朗，屆時政府該啟動何種協助、補救的措施，真正符合地方需求。

郭國文昨天前往芒果重要產地之一的南化視察，與產銷班員座談，區農會總幹事溫進添等人現場集思廣益，研擬因應之道，南化區長徐全立也帶領公所團隊與會關切，必要時協助災害後續的處理事宜。

勘察後發現，花期較早，且已經疏果的竟然出現高比例的畸形情況，懷疑是晝夜溫差過大的氣候因素導致。農民呂建明表示，畸形的原因主要是授粉不完全的關係，若災情擴大，恐影響出口。若缺水危機再持續，已完成疏果的會因為乾旱而自然落果，或者灌溉不足導致小果，影響賣相，甚至無法加工，損失慘重。

溫進添說，早期花的著果率還正常，但是有高比例的畸形問題，晚期花的著果率卻僅剩一半，造成嚴重的空包彈現象。

郭國文提到，3週的觀察期後，若南化的災情也與屏東類似，希望能比照啟動現金救助，但目前應該幫忙農民找到足夠的水源。

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