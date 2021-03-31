《台南》永康2停車場啟用 共增78汽車格

交通局舉辦永康2處停車場啟用典禮，市長黃偉哲表示，後續會在永康其他地區評估增設汽、機車停車場，讓民眾有更多的停車空間。（記者萬于甄攝）

2021/03/31 05:30

〔記者萬于甄／永康報導〕近年來因平實、東橋重劃區等發展熱絡，永康各地停車空間需求大增，但土地卻寸寸金貴，市府交通局為改善區域停車問題，與國有財產署協商盤點合作，利用復華一街及復興街閒置空間，開闢2座汽車停車場，為永康增加78席汽車停車位，昨舉辦啟用儀式。

位於復華一街及復興街

交通局昨在復華一街停車場舉辦2處停車場啟用典禮，由市長黃偉哲及多位地方民代一同剪綵，復華一街及復興街停車場分別有55及23席汽車停車位，即日起至4月5日前開放免費停車，4月6日起則實施收費管理，收費時間為每天早上8點至晚上10點，計時收費每小時20元。

4月5日前開放免費停車

黃偉哲表示，開闢設置2處停車場，同時也解決2個問題，其一是解決國有地閒置空間及環境周遭所產生的問題，其二則是增加停車位，提供市民朋友使用，後續也會在永康其他地區評估增設汽、機車停車場，希望讓民眾有更多的停車空間。

交通局長王銘德指出，復華一街停車場面積約1570平方公尺，鄰近永康公園及復華夜市；復興街停車場緊鄰復興消防分隊、榮總台南分院、平實公園及未來轉運站區，2處周邊生活機能便利，且停車需求高，因此增設停車場緩解停車空間不足與維持交通順暢。

王銘德說，台南市區以及永康、仁德區一直以來都有停車位的需求，市府也積極找尋土地闢建停車場，同時提出稅賦獎勵辦法，鼓勵民間提供閒置土地協助闢建，以補足各區停車空間不足的問題。

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