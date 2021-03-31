《台南》安平燈塔113歲 明揪「1日雙塔」慶生

慶祝安平燈塔113歲，安平區民眾發起「1日雙塔」活動。（記者劉婉君攝）

2021/03/31 05:30

從自家水塔到安平燈塔

〔記者劉婉君／台南報導〕慶祝安平燈塔113週年，安平區民眾自動發起「1日雙塔」慶生活動，邀請民眾4月1日一起騎著腳踏車，從自家水塔到安平燈塔，祝福安平燈塔生日快樂，聽燈塔歷史、欣賞夕陽及音樂演奏。

聽故事、賞夕陽及音樂會

為安平燈塔慶生活動發起於2018年4月1日，第1年只有3名好友參加，隔年獲得近30位民眾響應，去年雖然受到疫情影響低調辦理，仍有超過30人參加，今年再度號召民眾共襄盛舉，由地方文史工作者林錫田引路，跟著安平燈塔變遷的軌跡，認識在地歷史，一起到安平港邊「開講」聊天。

燈塔曾遷 最早在東興洋行旁

安平燈塔的前身為1872年設於紅毛城內的3丈高燈火炬，1891年為方形鐵塔，1909年改建為白色圓形磚造的西式燈塔，迄今已遷移3次，最早的位置為東興洋行北邊，後移至安平古堡上方，因安平港沙洲變遷、河道改變再度搬家，現址為安平觀夕平台旁。

活動發起人之一陳義添表示，4月1日民眾可以騎車、開車或走路，從自家水塔出發，下午4時30分在安平古堡西側的東興洋行集合，再沿著昔日移動的路線騎到安平燈塔，於燈塔前祝燈塔生日快樂，迎接點燈，現場還有樂團演唱。

參與民眾也可以到觀夕平台海堤欣賞夕陽、吶喊，6時30分至7時30分在安平得記中藥房還有一場演唱會。

見證台江內海滄海桑田

陳義添表示，安平燈塔見證了安平港經濟百年興衰及台江內海滄海桑田，希望透過活動讓年輕學子及更多民眾了解自己的家鄉。

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