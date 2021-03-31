為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    《台南》安平燈塔113歲 明揪「1日雙塔」慶生

    慶祝安平燈塔113歲，安平區民眾發起「1日雙塔」活動。（記者劉婉君攝）

    慶祝安平燈塔113歲，安平區民眾發起「1日雙塔」活動。（記者劉婉君攝）

    2021/03/31 05:30

    從自家水塔到安平燈塔

    〔記者劉婉君／台南報導〕慶祝安平燈塔113週年，安平區民眾自動發起「1日雙塔」慶生活動，邀請民眾4月1日一起騎著腳踏車，從自家水塔到安平燈塔，祝福安平燈塔生日快樂，聽燈塔歷史、欣賞夕陽及音樂演奏。

    聽故事、賞夕陽及音樂會

    為安平燈塔慶生活動發起於2018年4月1日，第1年只有3名好友參加，隔年獲得近30位民眾響應，去年雖然受到疫情影響低調辦理，仍有超過30人參加，今年再度號召民眾共襄盛舉，由地方文史工作者林錫田引路，跟著安平燈塔變遷的軌跡，認識在地歷史，一起到安平港邊「開講」聊天。

    燈塔曾遷 最早在東興洋行旁

    安平燈塔的前身為1872年設於紅毛城內的3丈高燈火炬，1891年為方形鐵塔，1909年改建為白色圓形磚造的西式燈塔，迄今已遷移3次，最早的位置為東興洋行北邊，後移至安平古堡上方，因安平港沙洲變遷、河道改變再度搬家，現址為安平觀夕平台旁。

    活動發起人之一陳義添表示，4月1日民眾可以騎車、開車或走路，從自家水塔出發，下午4時30分在安平古堡西側的東興洋行集合，再沿著昔日移動的路線騎到安平燈塔，於燈塔前祝燈塔生日快樂，迎接點燈，現場還有樂團演唱。

    參與民眾也可以到觀夕平台海堤欣賞夕陽、吶喊，6時30分至7時30分在安平得記中藥房還有一場演唱會。

    見證台江內海滄海桑田

    陳義添表示，安平燈塔見證了安平港經濟百年興衰及台江內海滄海桑田，希望透過活動讓年輕學子及更多民眾了解自己的家鄉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺南市今日熱門
    台南行人號誌會「微笑」 幕後設計是24歲正妹高手
    2021/03/24 09:29

    台南行人號誌會「微笑」 幕後設計是24歲正妹高手

    凌晨壩頂人工增雨 曾文水庫久旱逢甘霖
    2021/03/24 09:49

    凌晨壩頂人工增雨 曾文水庫久旱逢甘霖

    丁允恭嘿咻女記者拍淫片 遭重判撤職停用2年
    2021/03/24 10:08

    丁允恭嘿咻女記者拍淫片 遭重判撤職停用2年

    日本瘋台灣鳳梨 黃偉哲趁機跨海行銷台南鳳梨加工品
    2021/03/24 10:27

    日本瘋台灣鳳梨 黃偉哲趁機跨海行銷台南鳳梨加工品

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播