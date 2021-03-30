南市區漁會明選理監事 總幹事前哨戰

台南市區漁會昨天召開記者會，總幹事吳春銀（橘色衣服）與幹部呈現漁會多年來的經營成果，並呼籲大家團結。（記者蔡文居攝）

2021/03/30 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕南市區漁會將在明天（31日）召開會員代表大會，改選第11屆理、監事，選舉結果將左右誰是新任總幹事入主漁會。南市區漁會有3人登記候聘總幹事，選情緊張，明天理、監事選舉受到各方矚目。

2巨頭記者會細數政績 被視為固票

南市區漁會現任總幹事吳春銀與理事長方裕豐率漁會幹部，昨天大動作召開記者會（見圖，記者蔡文居攝），除了宣布漁會搬入安平新的辦公廳舍上班外，也呈現漁會多年來的經營成果，呼籲大家團結，開創未來更亮眼的新局。外界認為另有固票意味。

吳春銀將屆齡退休，這次推出兒子黃彥儒登記角逐下屆總幹事。而市議員黃麗招的女兒林鈺昕、漁會職員黃崇修也登記候聘總幹事，形成3人競逐局面。其中，以黃彥儒、林鈺昕的實力最被外界看好，競爭激烈，各方勢力合縱連橫，檯面下動作頻頻。

4月12日開理、監事會 產生3巨頭

南市區漁會在3月20日選出61席會員代表後，陣營掌握的席次差距接近，更讓明天會員代表大會投票選舉理、監事的選情緊張。而理、監事會預定4月12日召開，聘任總幹事和選舉新任理事長、常務監事。南市區漁會昨天即以近來選舉謠言四起，對該會造成傷害，由吳春銀與方裕豐在新啟用的多功能漁民活動中心，說明漁會多年來的努力成果，指漁會辦公廳舍從無到有，存款增加數倍，這都是大家傳承與努力的結果。

吳春銀說，她12年來的付出，把漁會經營得有聲有色，絕對問心無愧；但付出若被抹黑，會很心酸。

而立委陳亭妃昨也質疑市府農業局介入南市區漁會選舉，要求農委會漁業署進行了解，防止選舉爭議及不公平的情事發生。

被指介入選舉 市府：若有不法歡迎舉發

農業局長謝耀清則說，市府不會介入漁會選舉，做為輔導機關，必定維護漁會改選的公平、公正與公開。如有任何不法情事，歡迎逕行舉發，不宜匿名散布傳言。

而南縣區漁會將在4月1日召開第12屆會員代表大會，選舉理事、監事和出席上級漁會代表，因僅現任總幹事陳崇德登記候聘，選情單純，預定4月13日召開理、監事會。

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