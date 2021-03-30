台南湯德章故居 李永得：可列紀念建築

文化部長李永得（中）參觀湯德章紀念館，由湯德章紀念協會理事長黃建龍（左）陪同導覽。（記者劉婉君攝）

2021/03/30 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕228受難者、歷史名人湯德章故居2月經南市文資審議未取得文資身分，引起熱議，南市的登錄基準法令解釋遭到質疑，文化部長李永得昨天參訪湯德章紀念館時，肯定湯德章的精神，「做為紀念建築絕對綽綽有餘」；台南市文化資產管理處則強調，依法審議沒有疑義。

湯德章故居去年經公民募資購屋成功保留後，現以湯德章紀念館對外開放，李永得昨由湯德章紀念協會理事長黃建龍等人陪同參觀。李永得指出，在看到湯德章故居無法列文資時，即請同仁研究一下法律，法令的意思不是說要先成為歷史建築，才能成為紀念性建築，只要有一個紀念性的東西，縱使沒有歷史建築的身分，也可以成為文資法裡面的紀念建築。

李永得也說，即使未列文資，文資司「補助私有老建築保存再生計畫」仍可協助環境、房子整修。他並當場指示國家人權館未來與湯德章紀念館合作，共同推廣人權，把歷史真相講給大家聽，年輕人都要知道。

審議未列歷建 未具紀念建築條件

文化局2月召開的文資審議會中，認為湯德章故居已大幅度增改建，決議不列歷史建築，且由於登錄紀念建築前須先具備符合歷史建築的登錄基準條件，也未登錄紀念建築。

文資處表示，《文化資產保存法》在2016年修訂後，增列「紀念建築」類別，2017年文化部修訂「歷史建築紀念建築登錄廢止審查及輔助辦法」，依新修辦法第2條第2項規定，登錄紀念建築應先「合於歷史建築登錄基準」，法規文意使紀念建築認定標準趨嚴。湯德章故居在修法施行前尚未具文資身分，因此只能依新修辦法所定的審查基準進行審議。

已函送意見 中央持續修法

文資處指出，針對現行紀念建築的登錄基準，3月中旬就已將相關修法意見函送給中央參考，中央的文資局也已就《文資法》大修後的細部事項持續進行修法，市府會持續與中央溝通修法事宜，未來登錄基準獲修正後，即有機會對湯德章故居重新啟動審議程序。

湯德章紀念協會：盼凸顯歷史痕跡

黃建龍說，湯德章故居代表的歷史背景和精神意義，遠勝於硬體建築，未來希望凸顯湯德章故居的歷史痕跡，同時也用現代的方法與精神，透過建築或其他語彙進行對話，期待在新舊之間找到平衡點，而非單純的懷舊，對於文化資產的重審，則樂觀其成。

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